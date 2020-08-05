Лише 10% населення планети мають антитіла до коронавірусу, – ВООЗ



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Найвищий ризик заразитися - у працівників охорони здоров'я

До колективного імунітету землянам ще далеко

Антитіла до коронавірусу мають 10% населення планети. До колективного імунітету землянам ще далеко, якщо його рівень, як передбачається, в районі 60-70%

Отже, станом на початок серпня, через півроку після початку першого спалаху нового коронавірусу в Ухані (КНР), інфіковано менше 10% населення планети. Про це на брифінгу повідомила глава підрозділу Всесвітньої організації охорони здоров'я з нових хвороб і зооноз Марія Ван Керхов.

За її словами, більшість досліджень показують, що «менше 10% населення серопозитивні (мають антитіла до SARS-CoV-2, - ред.), тобто були інфіковані».

Вона додала, що найвищий ризик заразитися - у працівників охорони здоров'я, і тому серед них показники захворюваності «підвищені».

За даними вчених, певна частина населення (яка - предмет суперечок) переносить коронавірусну хворобу безсимптомно або з легкими симптомами. Якщо у частині таких не виявляються антитіла до SARS-CoV-2, це, кажуть медики, зовсім не означає, що у них немає імунітету. Ймовірно, у таких людей працює Т- і В-клітинний імунітет проти нової інфекції, який або специфічний до неї, або є перехресним в результаті перенесеної раніше застуди, певний відсоток випадків якої - через менш патогенні коронавірусіи.

Тобто, оцінювати відсоток імунних до SARS-CoV-2, грунтуючись тільки на ІФА- і ПЛР-тестах на антитіла, некоректно: захищених від інфекції більше. Тести на клітинний імунітет роблять рідко через дорожнечу реагентів.

Раніше у ВООЗ повідомили, коли розпочнеться масова вакцинація від коронавірусу.

Також нещодавно дослідники дійшли висновку, що коронавірус став заразнішим.