Тернопіль відмовляється посилювати карантин, попри потрапляння до «червоної зони»



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У місті Тернопіль зранку все працює у звичному режимі

У міськраді переконують, що показники захворюваності у місті пішли на спад

Тернопільська міська рада заявляє рішучу незгоду проти віднесення міста до червоної зони карантину. Відповідне рішення прийняли на позачерговій сесії ради.

Про це повідомив голова міста Сергій Надал на своїй сторінці у Facebook.

За перше півріччя місто втратило 100 млн гривень, повідомив Надал.

«Ми всі розуміємо, що є карантинні обмеження, всі містяни готові дотримуватись. Є дотримання маскового режиму, носіння рукавиць, використання дезінфекторів... але зупинити роботу міста ми не можемо», - сказав він.

Втім, він говорить, що за всіма показниками, навіть МОЗ, Тернопіль не потрапляє в червону зони. І, коли уряд приймав рішення, то з місцевою владою обговорення не було.

Раніше стало відомо, що влада Луцька відмовляється посилювати карантин, незважаючи на знаходження в «червоній зоні».

Нагадаємо, що нові правила адаптивного карантину, за якими Україну розділили на чотири зони, вступили у силу з понеділка, 3 серпня. Перегляд епідеміологічної ситуації уряд буде проводити щоп'ятниці.

Коронавірус в Україні

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Зазначимо, що у Тернопільській області за минулу добу виявлено 27 нових хворих на коронавірус. Із них у самому місті Тернопіль - 10 нових випадків захворювання.

За минулу добу загалом в Україні на коронавірусну хворобу Covid-19 захворіли 990 осіб, з них 91 дитина та 44 медичних працівники.

За добу найбільша кількість нових випадків захворювання на коронавірусну хворобу Covid-19 зареєстрована у Львівській, Івано-Франківській областях та у місті Києві.

Як повідомлялося, у Києві за добу знову виявлено понад сотню нових випадків Covid-19.