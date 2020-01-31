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    МОЗ розкаже правду про поширення коронавірусу та надасть рекомендації для українців (трансляція)

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    МОЗ розкаже правду про поширення коронавірусу та надасть рекомендації для українців (трансляція)

    У Міністерстві заспокоїли, що в Україні не виявлено жодного випадку коронавірусу китайського походження

    Міністерство охорони здоров'я України проводить брифінг щодо коронавірусу, який почав розповсюджуватися у Китаї та вже у інших країнах.

    У МОЗ уточнили, що наразі у світі коронавірусом заразилися 9776 людей.

    У Міністерстві заспокоїли, що в Україні наразі не виявлено жодного випадку коронавірусу китайського походження. 

    Нагадаємо, Всесвітня організації охорони здоров'я оголосила надзвичайний стан міжнародного рівня через поширення коронавірусу з Китаю, який вже забрав життя 213 людей.

    Вперше новий тип вірусу, що спричиняє атипову пневмонію, було підтверджено 31 грудня 2019 року в Ухані (Китай), населення якого становить понад 11 млн осіб. Початкові симптоми захворювання – підвищена температура і кашель. Станом на 28 січня в Китаї померли від нового коронавірусу 106 осіб, кількість підтверджених випадків зараження в країні сягнула 4515.

    За межами Китаю підтверджені випадки було зареєстровано в Таїланді (вісім), Японії (три), Південній Кореї (три), США (п'ять), В'єтнамі (два), Сінгапурі (чотири), Малайзії (чотири), Непалі (один), Франції (три), Австралії (чотири), Камбоджі (один).

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