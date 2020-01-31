Московські батюшки божаться, що підхопити коронавірус при причасті неможливо



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Російські священники запевняють, що небезпеки зараження від причастя від однієї чаші немає

Російські священники заявляють, що в загальній чаші сам Христос і тому заразитися неможливо

Російські священнослужителі запевняють, що заразитися новим коронавірусом при причасті неможливо. Вони пояснили це тим, що в загальній чаші сам Христос.

Про це повідомляють російські ЗМІ.

Протоієрей РПЦ Ігор Зуєв «заспокоїв» віруючих, пояснивши, що при причасті неможливо заразитися коронавірусом.

Московський священнослужитель розповів, що коли під час Божественної Літургії люди причащаються із загальної чаші, вони вживають не звичайні продукти. У чаші знаходиться Христос.

«Небезпеки зараження від причастя від однієї чаші немає. Її і бути не може, адже в чаші не просто хліб і вино, а сам Христос», - каже протоієрей.

Проте, Зуєв не став заперечувати небезпеку ситуації, яка склалася в світі. Він зізнався, що парафіяни хоч і не налякані, але стурбовані епідемією. Тому в храмі вирішили щотижня молитися за здоров'я тих, хто постраждав від цієї хвороби.

Священик звернув увагу, що в Росії хворих поки немає і це означає, що загроза хвороби вкрай мала.

Як повідомлялося раніше, ВООЗ оголосила надзвичайний стан міжнародного рівня через коронавірус.

Раніше у МОЗ повідомили, що маски не дають стовідсоткового захисту від інфекцій, що передаються повітряно-крапельним шляхом, тому використовувати їх слід разом з іншими засобами захисту.

До слова, у Китаї з рекордною швидкістю добудували лікарню для хворих на новий коронавірус.

Також зазначимо, що у Китай вирушив перший рейс для евакуації українців. Літак забере з курорту Санья 200 громадян.

Уперше новий тип вірусу, що спричиняє атипову пневмонію, було підтверджено 31 грудня 2019 року в Ухані (Китай), населення якого становить понад 11 млн осіб. Початкові симптоми захворювання – підвищена температура і кашель. Станом на 28 січня в Китаї померли від нового коронавірусу 106 осіб, кількість підтверджених випадків зараження в країні сягнула 4515.

За межами Китаю підтверджені випадки було зареєстровано в Таїланді (вісім), Японії (три), Південній Кореї (три), США (п'ять), В'єтнамі (два), Сінгапурі (чотири), Малайзії (чотири), Непалі (один), Франції (три), Австралії (чотири), Камбоджі (один).

За останніми даними, станом на 30 січня, у Китаї від коронавірусу померли 170 осіб. Виявлено понад 1700 нових випадків захворювання цією формою пневмонії. Всього в країні підтверджені вже 7711 випадків зараження. Підозра на вірус є ще відносно 12167 громадян.

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