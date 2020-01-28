  1. Головна
  2. Новини
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Коронавірус в Китаї: кількість жертв зросла до 106

    • Розсилка
    У Китаї число смертей від коронавірусу досягло 106 - Коронавірус в Китаї: кількість жертв зросла до 106
    У Китаї число смертей від коронавірусу досягло 106

    У провінції Хубей загинули 24 людини і ще по одному в Хайнані і Пекіні

    У Китаї за понеділок зафіксували 26 нових смертельних випадків від захворювання коронавірусом, також зараження виявили у понад 1,7 тисячі осіб. 

    Про це повідомляє державний комітет КНР з питань охорони здоров'я.

    Таким чином сумарна кількість жертв від вірусу досягла 106 осіб.

    Уточнюється, що в провінції Хубей загинули 24 людини, а ще два смертельних випадки помітили в Пекіні і Хайнані.

    В цілому кількість підтверджених заражень досягла 4515, з них 976 важких випадків.

    Ще понад 6,9 тисячі людей перевіряють на захворювання.

    Як повідомлялося, американські дослідники розробили онлайн-сервіс для відстеження коронавірусу з Китаю.

    Нагадаємо, 26 січня через коронавірус Казахстан зупинив безвіз для транзитних пасажирів із Китаю.

    Також з 3 лютого SkyUp призупиняє чартерні рейси до Китаю у зв'язку з коронавірусом.

    Прем’єр Олексій Гончарук розповів, як уряд захищатиме українців від коронавірусу.  За його словами, з 26 січня, в аеропорту «Бориспіль» всі пасажири прямих авіарейсів з Китаю проходять температурний скринінг тіла.

    Читайте більше: 
    здоров'я Китай смерть вірус
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ