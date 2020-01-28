Коронавірус в Китаї: кількість жертв зросла до 106



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У Китаї число смертей від коронавірусу досягло 106

У провінції Хубей загинули 24 людини і ще по одному в Хайнані і Пекіні

У Китаї за понеділок зафіксували 26 нових смертельних випадків від захворювання коронавірусом, також зараження виявили у понад 1,7 тисячі осіб.

Про це повідомляє державний комітет КНР з питань охорони здоров'я.

Таким чином сумарна кількість жертв від вірусу досягла 106 осіб.

Уточнюється, що в провінції Хубей загинули 24 людини, а ще два смертельних випадки помітили в Пекіні і Хайнані.

В цілому кількість підтверджених заражень досягла 4515, з них 976 важких випадків.

Ще понад 6,9 тисячі людей перевіряють на захворювання.

Як повідомлялося, американські дослідники розробили онлайн-сервіс для відстеження коронавірусу з Китаю.

Нагадаємо, 26 січня через коронавірус Казахстан зупинив безвіз для транзитних пасажирів із Китаю.

Також з 3 лютого SkyUp призупиняє чартерні рейси до Китаю у зв'язку з коронавірусом.

Прем’єр Олексій Гончарук розповів, як уряд захищатиме українців від коронавірусу. За його словами, з 26 січня, в аеропорту «Бориспіль» всі пасажири прямих авіарейсів з Китаю проходять температурний скринінг тіла.

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