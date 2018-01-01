МОЗ запустить гарячу лінію для емоційної підтримки українців

Україна є однією із 25 країн світу з найвищими показниками кількості суїцидів

Міністерство охорони здоров’я у партнерстві з громадськими організаціями, які працюють у сфері психічного здоров’я, ініціює проект «Лінія життя. Україна». Його суть – створення національної телефонної гарячої лінії для емоційної підтримки українців та запобігання самогубствам. Як повідомляється на сайті уряду,



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Україна є однією із 25 країн світу з найвищими показниками кількості суїцидів

Міністерство охорони здоров’я у партнерстві з громадськими організаціями, які працюють у сфері психічного здоров’я, ініціює проект «Лінія життя. Україна». Його суть – створення національної телефонної гарячої лінії для емоційної підтримки українців та запобігання самогубствам.

Як повідомляється на сайті уряду, ситуація щодо самогубств в Україні є вкрай тривожною: Україна є однією із 25 країн світу з найвищими показниками суїцидів. Водночас, її показники є одними із найвищих у Європі. Військовий конфлікт на Сході країни посилює емоційну кризу. Очолив проект Піт Шмігель, міжнародний експерт і колишній генеральний директор громадської організації «LifelineAustralia» – гарячої лінії, яка щороку надавала емоційну підтримку понад 1 млн австралійців.

Зазначається, що найкращі світові практики організації подібної гарячої лінії зводяться до таких елементів: робота в режимі 24/7/365 (24 години на добу, 7 днів на тиждень, 365 днів на рік), безкоштовні дзвінки, анонімність, максимальна емпатія до клієнта, ґрунтовне навчання персоналу і створення єдиної національної системи з одним контактним номером.

«В Австралії завдяки роботі національної гарячої лінії вдається рятувати 50 тисяч життів щороку. Ми впевнені, що створення такої лінії тут допоможе врятувати життя багатьом українцям. Коли українці в кризовому стані телефонуватимуть на «Лінію життя», ми хочемо, щоб вони знали, що до них віднесуться з повагою, їх вислухають і почують (на жаль, іноді слухати і чути – це різні речі), підтримають, що їхня ситуація не є безнадійною і в подальшому їм є куди звернутись за допомогою. Ці невеликі акти співчуття часто рятують життя», – вказав Шмігель.

Наразі учасники проекту розробляють оперативний план і співпрацюють з міжнародними донорськими співтовариствами щодо можливих форм підтримки.

Зокрема, у листопаді минулого року у невеличкому місті Погребищі Вінницької області менше ніж за місяць сталося одразу три самогубства підлітків. Після цієї страшної серії суїцидів у місті повісилася 22-річна вчителька.