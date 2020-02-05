Можна ловити горобців чи продати нирку: Кива порадив українцям, як оплатити комуналку



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Журналістка запитала у Киви лайфхаки, як можна оплатити комуналку українцям з низьким доходом. Нардеп відповів, що можна відловлювати на дахах горобців і голубів і продавати в цирк Скріншот з сюжету «Громадського»

Порада від Киви: якщо ви загрузли по вуха в боргах, то можна продати нирку або печінку і на ці гроші безбідно прожити півтора року

Народний депутат від «Опозиційної платформи – За життя» Ілля Кива дав поради українцям з низьким доходом, як оплатити комунальні послуги та розповів, скільки «собачої валюти» потрібно зібрати, щоб оплатити комуналку.

Журналістка «Громадського» запитала у жартівливій формі Киву, на скільки часу пенсіонерці вистачить собак, щоб заплатити за комуналку, якщо у неї є німецька вівчарка змішаної національності, чихуахуа українська і пекінес звичайний.

Депутат відповів, що цього вистачить, щоб оплатити комуналку приблизно на пів року, якщо собаки не в дуже хорошому стані. Але якщо собаки не елітної породи, тоді цього вистачить десь на три місяці.

Журналістка також запитала у Киви лайфхаки, як можна оплатити комуналку українцям з низьким доходом. На це нардеп відповів, що можна ще відловлювати на дахах горобців і голубів і продавати в цирк.

Кива також порадив: якщо ви загрузли по вуха в боргах, то можна продати нирку або печінку і на ці гроші безбідно прожити півтора року.

Як відомо, народний депутат з партії «Слуга народу» Євгеній Брагар запропонував літній жінці продати собаку «елітної породи» та розрахуватися за комунальні послуги. Він додав, що особисто стикався із ситуацією, коли люди з кількома квартирами хотіли оформити субсидію.

Пенсіонерка, якій депутат з партії «Слуга народу» Євген Брагар запропонував продати собаку, щоб сплатити за газ, заявила про своє розчаруванням політикою чинного президента Володимира Зеленського.