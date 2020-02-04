У ЛДПР відхрестились від листування Жириновського з нардепом Кивою



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Представник лідера ЛДПР заявив, що Володимир Жириновський мобільним телефоном не користується

Прессекретар російського політика сказав, що Жириновський взагалі не знає, хто такий Кива, і ніколи з ним не листувався

У ЛДПР відреагували на інформацію про листування лідера партії Володимира Жириновського і депутата Верховної Ради з фракції «Опозиційна платформа - За життя» Іллі Киви під час засідання українського парламенту. Про це пишуть росЗМІ.

«Це фейк. Він це спеціально записав, такого не було. Жириновський мобільним телефоном не користується. Є кнопковий телефон у помічника; якщо терміновий дзвінок, то він може поговорити по телефону. Це смішна неправда», - сказав прессекретар Жириновського Олександр Дюпін.

Представник лідера ЛДПР додав, що Жириновський взагалі не знає, хто такий Кива, і ніколи з ним не листувався.

Про те, що Киву спіймали за листуванням на смартфоні з Жириновським, повідомлялося 4 лютого. Він обмінювався повідомленнями з контактом «Жирик ... Володимир Вольфович» під час засідання Ради. В одному з повідомлень український депутат назвав прем'єр-міністра країни Олексія Гончарука «гоміком».

Кива, пояснюючи ймовірне листування з Жириновським, сказав, що він «парламентар європейської держави» і виступає «за міжпарламентські взаємовідносини, які будуть зміцнювати країну та приносити користь народу», і що «депутати російської Думи – це такі ж парламентарі».

На запитання, чи це він на відео, Кива сказав, що «не заперечує», бо «можна ж підтверджувати, можна заперечувати, а можна – залишатися в нейтральній позиції».