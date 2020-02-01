Нехай продасть свої мізки: пенсіонерка відповіла на пораду «слуги народу» про газ та собаку



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Євгеній Брагар запропонував літній жінці продати собаку «елітної породи» та розрахуватися за комунальні послуги

Пенсіонерка не продаватиме собаку і жалкує, що голосувала за Зеленського

Пенсіонерка, якій депутат з партії «Слуга народу» Євген Брагар запропонував продати собаку, щоб сплатити за газ, заявила про своє розчаруванням політикою чинного президента Володимира Зеленського.

Про це вона заявила місцевому виданню «Мій Кропивницький».

Як зазначається, пенсіонерку звуть Любов Павлівна Колюча. Раніше вона працювала диспетчером на автовокзалі.

Коментуючи пропозицію «слуги народу» Брагара продати собаку, щоб сплатити за газ пенсіонерка сказала: «Нехай він краще свої мізки продасть. Так буде краще, якщо не вміють керувати».

Жінка також зазначила, що розчарована тим, що голосувала за чинного главу держави на президентських виборах.

«Голосували за Зеленського. Думали буде покрашення. Але прийшло розчарування», - наголосила пенсіонерка.

Любов Павлівна також висловилась про президентську партію.

«За «Слугу народу» (голосували - ред). Тепер виходить, що ось так вони говорять. Підставили нас», - сказала жінка.

Нагадаємо, в ефір політичного ток-шоу на телеканалі подзвонила жінка, яка запитала, як їй прожити на пенсію у 2000 гривень і такими високими цінами на комунальні послуги.

Євгеній Брагар запропонував літній жінці продати собаку «елітної породи» та розрахуватися за комунальні послуги. Він додав, що особисто стикався із ситуацією, коли люди з кількома квартирами хотіли оформити субсидію.

Як писав «Главком», днями Євген Брагар заявив, що звернеться в Нацполіцію через дії волонтерок Ярини Чорногуз та Анастасії Конфедерат, які повертаючись з похорону бійця ООС вимагали від водія автобуса «Луцьк – Київ» вимкнути російський серіал.

Нагадаємо, інцидент трапився у ніч на 27 січня, коли волонтерки поверталися з Луцька до Києва з похорону загиблого на Донбасі бійця 10-ї гірсько-штурмової бригади Миколи Сорочука, який, до слова, був хлопцем однієї з волонтерок.

Через незгоду водія і пасажирів вимкнути російський серіал дівчата були змушені посеред траси вийти з автобуса.

Згодом Брагар офіційно подав заяву до поліції на волонтерку Анастасію Конфедерат.

Перед цим нардеп направив депутатський запит до фірми перевізника Winew, у якому закликав «припинити будь-які утиски» водія рейсу, на якому стався конфлікт, і не звільняти його.