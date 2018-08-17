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    Мусони в Індії: кількість жертв невпинно росте

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    Мусони в Індії: кількість жертв невпинно росте

    Місцеві чиновники зазначають, що це найстрашніша катастрофа в країні за останні 100 років

    Кількість жертв повеней лише у штаті Керала на півдні Індії зросла до 324 осіб. Про це повідомляє британська газета The Independent з посиланням на офіційні дані місцевої влади.

    Місцеві чиновники зазначають, що це найстрашніша катастрофа в країні за останні 100 років.

    Унаслідок безперервних дощів з берегів вийшли більше 44 річок, обвалилися декілька мостів, на 33 греблях повідомили про затоплення. На території всього штату оголошено тривогу.

    Аеропорт у місті Кочі, розташований недалеко від річки Періяр, оголосив про припинення всіх польотів до 26 серпня через затоплення. Рейси перескеровуються в сусідні повітряні гавані.

    Метеорологи напередодні попереджали, що до 18 серпня ситуація навряд чи налагодиться: відповідно до їхніх прогнозів очікуються сильні зливи.

    Зазначимо, що з початку сезону мусонів жертвами проливних дощів та повеней в Індії стали 774 людини в семи штатах країни.

    До слова, сьогодні потужна злива у Львові перетворила вулиці на річки.

    Нагадаємо, позаминулої ночі у Києві внаслідок нічної зливи пошкоджено десятки дерев, підтоплені кілька вулиць. Зокрема, після нічної грози затопило Хрещатик.

    Грозу, що пройшлася у ніч на 16 серпня Києвом, супроводжував сильний град.

    Дивіться фоторепортаж із епіцентру бурі

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