Буря в столиці: у Михайлівському Золотоверхому монастирі випав град (фото)



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Град у Києві

Разом з грозою по Києву пройшовся град

Грозу, що пройшлася у ніч на 16 серпня Києвом, супроводжував сильний град. Відповідні фото публікують очевидці природного явища у соцмережах.

Так священник Української православної церкви Київського патріархату повідомив, що град випав і на території Михайлівського Золотоверхого монастиря. За словами клірика, він «такої зливи ще не бачив».

У деяких районах Києва град досягав розміру перепелиного яйця.

Град у Києві. Фото: kiev.informator.ua

Як раніше повідомив «Главком», у Києві внаслідок нічної зливи пошкоджено десятки дерев, підтоплені кілька вулиць. Зокрема, після нічної грози затопило Хрещатик.

Негода вирвала вишку зв’язку на даху будинку.

Нагадаємо, у четвер, 16 серпня в Україні збережеться спекотна погода, прохолодно буде тільки на заході країни.

Раніше синоптики повідомили, якою буде погода найближчими днями.

Читайте також статті:

Кліматична битва. Земля переживає четвертий рік температурного пекла

Циклон Галина та інші аномалії. Світ та Україна звикають до нової погоди