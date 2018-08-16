Буря в столиці: у Михайлівському Золотоверхому монастирі випав град (фото)
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Разом з грозою по Києву пройшовся град
Грозу, що пройшлася у ніч на 16 серпня Києвом, супроводжував сильний град. Відповідні фото публікують очевидці природного явища у соцмережах.
Так священник Української православної церкви Київського патріархату повідомив, що град випав і на території Михайлівського Золотоверхого монастиря. За словами клірика, він «такої зливи ще не бачив».
У деяких районах Києва град досягав розміру перепелиного яйця.
В Киеве выпал град размером с перепелиное яйцо#погода https://t.co/FrqpljAIHD pic.twitter.com/SoWGToo7O4— Обычный Киев (@kyivnash) August 16, 2018
Як раніше повідомив «Главком», у Києві внаслідок нічної зливи пошкоджено десятки дерев, підтоплені кілька вулиць. Зокрема, після нічної грози затопило Хрещатик.
Негода вирвала вишку зв’язку на даху будинку.
Нагадаємо, у четвер, 16 серпня в Україні збережеться спекотна погода, прохолодно буде тільки на заході країни.
Раніше синоптики повідомили, якою буде погода найближчими днями.
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