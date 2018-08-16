  1. Головна
  2. Київ
  3. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Буря в столиці: у Михайлівському Золотоверхому монастирі випав град (фото)

    • Розсилка
    Град у Києві - Буря в столиці: у Михайлівському Золотоверхому монастирі випав град (фото)
    Град у Києві

    Разом з грозою по Києву пройшовся град

    Грозу, що пройшлася у ніч на 16 серпня Києвом, супроводжував сильний град. Відповідні фото публікують очевидці природного явища у соцмережах.

    Так священник Української православної церкви Київського патріархату повідомив, що град випав і на території Михайлівського Золотоверхого монастиря. За словами клірика, він «такої зливи ще не бачив».

    У деяких районах Києва град досягав розміру перепелиного яйця.

    Град у Києві
    Град у Києві. Фото: kiev.informator.ua

    Як раніше повідомив «Главком», у Києві внаслідок нічної зливи пошкоджено десятки дерев, підтоплені кілька вулиць. Зокрема, після нічної грози затопило Хрещатик.

    Негода вирвала вишку зв’язку на даху будинку.

    Нагадаємо, у четвер, 16 серпня в Україні збережеться спекотна погода, прохолодно буде тільки на заході країни. 

    Раніше синоптики повідомили, якою буде погода найближчими днями.

    Читайте також статті: 

    Кліматична битва. Земля переживає четвертий рік температурного пекла

    Циклон Галина та інші аномалії. Світ та Україна звикають до нової погоди

    Читайте також
    Київ стихійні лиха
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ