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    Фото

    Красиво і моторошно водночас. З’явились нові фото київської негоди

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    Негода в Києві у ніч на 16 серпня - Красиво і моторошно водночас. З’явились нові фото київської негоди
    Фото: Володимир Бугаєнко / Facebook
    Негода в Києві у ніч на 16 серпня

    Сильними потоками води до центру Києва принесло навіть дерево

    Нічна негода у Києві була настільки сильною, що сильними потоками води у центрі міста принесло дерево. Про це розповів фотограф Володимир Бугаєнко, який оприлюднив нові фото бурі, яка нищили Київ вночі.

    За його словами, за розгулом стихії було спостерігати цікаво. Було красиво і моторошно водночас.

    «Нічна прогулянка була цікавою! Іноді я навіть радий, тому що обробляю (фото – ред.) вночі. Таких потоків [води] давно не бачив! Навіть дерево приплило, а градом рознесло кілька вивісок. Красиво і моторошно одночасно! Подекуди глибина була по пояс», - розповів у себе на Facebook фотограф.

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    Красиво і моторошно водночас. З’явились нові фото київської негоди
    Красиво і моторошно водночас. З’явились нові фото київської негоди
    Красиво і моторошно водночас. З’явились нові фото київської негоди
    Красиво і моторошно водночас. З’явились нові фото київської негоди
    Красиво і моторошно водночас. З’явились нові фото київської негоди
    Красиво і моторошно водночас. З’явились нові фото київської негоди
    Красиво і моторошно водночас. З’явились нові фото київської негоди
    Красиво і моторошно водночас. З’явились нові фото київської негоди
    Красиво і моторошно водночас. З’явились нові фото київської негоди
    Красиво і моторошно водночас. З’явились нові фото київської негоди
    Красиво і моторошно водночас. З’явились нові фото київської негоди
    Красиво і моторошно водночас. З’явились нові фото київської негоди
    Красиво і моторошно водночас. З’явились нові фото київської негоди
    Фото: Володимир Бугаєнко / Facebook

    Як раніше повідомив «Главком», у Києві внаслідок нічної зливи пошкоджено десятки дерев, підтоплені кілька вулиць. Зокрема, після нічної грози затопило Хрещатик.

    Грозу, що пройшлася у ніч на 16 серпня Києвом, супроводжував сильний град.

    Негода вирвала вишку зв’язку на даху будинку.

    У Києві на вулиці Гоголівській сильний потік води підняв одну автівку і поставив двома колесами на іншу.

    Укргідрометцентр заявив, що не зміг спрогнозувати бурі, яка вночі прокотилася Києвом і призвала до руйнувань і збитків, через неможливість 100% прогнозування погоди.

    Нагадаємо, у четвер, 16 серпня в Україні збережеться спекотна погода, прохолодно буде тільки на заході країни. 

    Раніше синоптики повідомили, якою буде погода найближчими днями.

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