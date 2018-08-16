Красиво і моторошно водночас. З’явились нові фото київської негоди



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Фото: Володимир Бугаєнко / Facebook Негода в Києві у ніч на 16 серпня

Сильними потоками води до центру Києва принесло навіть дерево

Нічна негода у Києві була настільки сильною, що сильними потоками води у центрі міста принесло дерево. Про це розповів фотограф Володимир Бугаєнко, який оприлюднив нові фото бурі, яка нищили Київ вночі.

За його словами, за розгулом стихії було спостерігати цікаво. Було красиво і моторошно водночас.

«Нічна прогулянка була цікавою! Іноді я навіть радий, тому що обробляю (фото – ред.) вночі. Таких потоків [води] давно не бачив! Навіть дерево приплило, а градом рознесло кілька вивісок. Красиво і моторошно одночасно! Подекуди глибина була по пояс», - розповів у себе на Facebook фотограф.

Як раніше повідомив «Главком», у Києві внаслідок нічної зливи пошкоджено десятки дерев, підтоплені кілька вулиць. Зокрема, після нічної грози затопило Хрещатик.

Грозу, що пройшлася у ніч на 16 серпня Києвом, супроводжував сильний град.

Негода вирвала вишку зв’язку на даху будинку.

У Києві на вулиці Гоголівській сильний потік води підняв одну автівку і поставив двома колесами на іншу.

Укргідрометцентр заявив, що не зміг спрогнозувати бурі, яка вночі прокотилася Києвом і призвала до руйнувань і збитків, через неможливість 100% прогнозування погоди.

Нагадаємо, у четвер, 16 серпня в Україні збережеться спекотна погода, прохолодно буде тільки на заході країни.

Раніше синоптики повідомили, якою буде погода найближчими днями.

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