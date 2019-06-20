Музикант гурту Cassius випав з вікна багатоповерхівки



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Помер учасник електронного дуету Cassius Філіп Здар

Філіп Здар загинув в Парижі у віці 52 роки

Учасник французького електронного дуету Cassius Філіп Здар загинув в Парижі у віці 52 років в результаті нещасного випадку, повідомляє Pitchfork. Агент музиканта уточнив, що той випадково випав з вікна високого поверху старого паризького будинку.

Філіп Здар (справжнє ім'я - Філіп Сербонеши) більш ніж 20 років грав в Cassius, і за цей час також встиг попрацювати з Franz Ferdinand, Beastie Boys і французьким репером MC Solaar.

У 2010 році Сербонеши отримав Греммі за продюсування і зведення четвертого альбому французької інді-рок групи Phoenix. Завтра, 21 червня, повинна була вийти перша за три роки платівка Cassius Dreems.

Нагадаємо, на початку березня у Великобританії на 50-му році життя помер вокаліст групи The Prodigy Кіт Флінт. Згодом стало відомо, що Кіт Флінт наклав на себе руки, і це сталося у вихідні.

Раніше повідомлялося, що в лютому помер російський реп-виконавець Кирило Толмацький (Децл).