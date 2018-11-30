Музику реґі внесли до переліку культурної спадщини ЮНЕСКО



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ЮНЕСКО розширила список нематеріальної культурної спадщини

ЮНЕСКО додала до щорічного списку нематеріальної культурної спадщини музичний стиль реґі та гру герлінг.

Про це міжнародна організація повідомила на своєму офіційному сайті.

У ЮНЕСКО зазначили, що музичний стиль реґі поєднує в собі ранні ямайські музичні форми, карибські, північноамериканські та латинські. Далі до стилю почали долучатися неоафриканські стилі, блюз Північної Америки.

Раніше цей музичний стиль вважався маргінальним, проте нині охоплює різні верстви суспільства, зокрема різні соціальні, етнічні та релігійні групи.

Реґі порушує такі проблемні питання як несправедливість, опір, любов та людяність.

До списку нематеріальної спадщини потрапили також ірландська гра герлінг. Вона має кельтське походження. У герлінґ грають дерев’яними ключками чи м’ячем.

Гра вважається невід'ємною частиною ірландської культури і відіграє центральну роль у розвитку здоров'я та благополуччя, інклюзивності та командного духу.

У список додали і грузинську боротьбу чидаоба. ЮНЕСКО стверджує, що прийомами цієї боротьби володіє більшість грузинських чоловіків.

До переліку також внесли традиційну корейську боротьбу Ssirum/Ssireum, краківську різдвяну шопку з Польщі, ритуальні та святкові вираження культури Конго, коней та верблюдів Ardhah, La Romería (паломництво): ритуальний цикл La llevada (носіння) Богородиці Сапопана, Dondang Sayang в Малайзії, радісний танець Mwinoghe, традиційні весняні святкові обряди казахів з кіньми, As-Samer у Йорданії та інше.

Нагадаємо, до списку нематеріальної культурної спадщини людства ЮНЕСКО вносить низку культурних традицій світових країн. Україна у цьому списку представлена старовинними козацькими піснями та Петриківським розписом.