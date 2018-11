Музику реґі внесли до переліку культурної спадщини ЮНЕСКО

ЮНЕСКО розширила список нематеріальної культурної спадщини

ЮНЕСКО додала до щорічного списку нематеріальної культурної спадщини музичний стиль реґі та гру герлінг.

Про це міжнародна організація повідомила на своєму офіційному сайті.

У ЮНЕСКО зазначили, що музичний стиль реґі поєднує в собі ранні ямайські музичні форми, карибські, північноамериканські та латинські. Далі до стилю почали долучатися неоафриканські стилі, блюз Північної Америки.

Раніше цей музичний стиль вважався маргінальним, проте нині охоплює різні верстви суспільства, зокрема різні соціальні, етнічні та релігійні групи.

Реґі порушує такі проблемні питання як несправедливість, опір, любов та людяність.

BREAKING#Reggae music of #Jamaica has just been inscribed on the #IntangibleHeritage List! Congratulations!



https://t.co/1SDzLr4U5F #LivingHeritage pic.twitter.com/7t1jkD2Z8n