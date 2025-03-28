Пресконференція Зеленського та поява авіаційної вертикалі. Головне за 28 березня

Україна отримала від США варіант нової Угоду про корисні копалини

У Міноборони та Генштабі ЗСУ зʼявиться окрема авіаційна вертикаль, яка буде зосереджена на розвитку авіації

Пресконференція Зеленського: головне. Таїланд здригнувся від потужного землетрусу. Україна повернула тіла майже тисячі загиблих бійців. У Міноборони і Генштабу зʼявиться окрема авіаційна вертикаль. На Дніпропетровщині, ймовірно, застрелений депутат від «Батьківщини» – ЗМІ. У Молдові суд відправив главу Гагаузії під арешт

«Главком» зібрав головні новини за 28 березня, аби ви були в курсі подій.

Пресконференція Зеленського: головне

У Києві пройде термінова зустріч у вузькому колі, яка стосуватиметься безпекових питань для України.

«Дуже вузьке коло буде основних країн, які 100% будуть готові до контингенту на території України. Не всі вони приїдуть, ми запрошуємо вузьке коло – Франція, Британія і Україна точно будуть», – сказав президент.

Україна отримала від США варіант нової Угоду про корисні копалини. Юристи перевірять угоду про корисні копалини, але її формат вже змінено. Зеленський наголосив, що Україна не визнає військову допомогу США як борг.

У Міноборони і Генштабу зʼявиться окрема авіаційна вертикаль

У Міноборони та Генштабі ЗСУ зʼявиться окрема авіаційна вертикаль, яка буде зосереджена на розвитку авіації. Про це заявив міністр оборони Рустем Умєров та президент України Володимир Зеленський, передає «Главком».

Наказом за погодженням із президентом України призначено людей, які куруватимуть цей напрям:

генерал-майора Олексія Марченка – на посаду заступника начальника Генштабу;

бригадного генерала Сергія Голубцова – заступником командувача Повітряних Сил ЗСУ;

полковника Олександра Дяківа – командувачем авіації – заступником командувача Повітряних Сил ЗСУ.

Україна повернула тіла майже тисячі загиблих бійців

В Україну повернені тіла 909 загиблих військовослужбовців. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими.

Зокрема, було повернено тіла тих, хто воював на Курахівському, Покровському, Бахмутському, Вугледарському, Луганському й Запорізькому напрямках. Деякі тіла були повернуті з моргів у РФ.

На Дніпропетровщині, ймовірно, застрелений депутат від «Батьківщини» – ЗМІ

У Кам’янському районі Дніпропетровської області на узбіччі автодороги знайдено тіло чоловіка із вогнепальним пораненням в області голови. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на поліцію Дніпропетровської області.

Тіло знайшов водій, що проїжджав повз. Інформація надійшла до правоохоронців сьогодні, 28 березня, близько 08:20.

Низка ЗМІ, зокрема, «Суспільне» та «РБК-Україна», пишуть, що тіло належить депутату від партії «Батьківщина» Олександру Плахотніку. Поліція цю інформацію поки офіційно не підтверджувала.

Таїланд здригнувся від потужного землетрусу

Сильний землетрус магнітудою сколихнув столицю Таїланду. Землетрус мав магнітуду 7,7 бала і залягав на глибині 10 км (6,2 милі). За ним виникнув потужний афтершок.

😱Потужний землетрус магнітудою 7.7 балів сколихнув столицю Таїланду Бангкок: хмарочок просто склався внаслідок підземних поштовхів pic.twitter.com/9VGMBddRgX — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) March 28, 2025

Епіцентр, за попередніми даними, був в сусідній М'янмі, приблизно за 50 км на схід від міста Моніва.

У Молдові суд відправив главу Гагаузії під арешт

У Молдові суд відправив очільницю регіону Гагаузія Євгенію Гуцул під тимчасовий арешт на 30 діб.

Євгенію Гуцул підозрюють у незаконному фінансуванні забороненої в Молдові проросійської партії «Шор». Її затримали в аеропорту Кишинева 25 березня під час спроби вилетіти до Стамбула.