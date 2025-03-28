Гендиректор ЮНЕСКО засудила ліквідацію російських пропагандистів

Троє російських пропагандистів, включаючи воєнкора, оператора та водія, були ліквідовані на Луганщині 24 березня

Генеральна директорка ЮНЕСКО Одрі Азуле засудила ліквідацію російських пропагандистів на війні в Україні. Йдеться про кореспондента газети «Известия» Олександра Федорчака, оператора телеканалу «Звезда» Андрія Панова та водія знімальної групи Олександра Сіркелі. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на сайт організації.

Азуле закликала до «ретельного та прозорого розслідування».

«Я знову закликаю до дотримання міжнародного гуманітарного права, зокрема Резолюції Ради Безпеки ООН 2222 про захист журналістів, працівників засобів масової інформації та пов'язаного з ними персоналу в ситуаціях конфлікту, статус якого підтверджено в пакті ООН заради майбутнього» – йдеться в заяві.

Зазначається, що ЮНЕСКО сприяє безпеці журналістів шляхом глобального підвищення обізнаності, розбудови потенціалу та координації виконання плану дій ООН з безпеки журналістів і питання безкарності.

Нагадаємо, російський пропагандист, кореспондент газети «Известия» Олександр Федорчак ліквідований у зоні бойових дій в Україні.

Раніше в Україні загинув редактор російського пропагандистського телеканалу «Известия» Максим Єлисеєв.

Як повідомлялося, 19 квітня 2024 року на фронті в Україні загинув російський воєнкор-пропагандист Семен Єрьомін.

До слова, у Білгородській області знімальна група «Першого каналу» підірвалася на міні. Пропагандистка Ганна Прокоф'єва загинула, а оператора Дмитра Волкова, який перебував із нею, було поранено.