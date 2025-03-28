На Курщині ліквідовано героя Росії

Путін 23 лютого цього року відзначив окупанта званням «Герой Росії»

Тібілов воював проти України з першого дня повномасштабного вторгнення РФ

У Курській області Сили оборони України ліквідували майора Марата Тібілова. Місяць тому він отримав від російського диктатора «Золоту зірку». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Росгвардію.

Тібілов був офіцером спецпризначенців Росгвардії. Зазначається, що окупант був серед тих, хто намагався стримати наступ українських воїнів 5 січня.

Тібілов брав участь у війні проти України з першого дня так званої «СВО». У 2022 році його було нагороджено двома орденами Мужності.

Нагадаємо, російський пропагандист, кореспондент газети «Известия» Олександр Федорчак ліквідований у зоні бойових дій в Україні.

Раніше в Україні загинув редактор російського пропагандистського телеканалу «Известия» Максим Єлисеєв.

Як повідомлялося, 19 квітня 2024 року на фронті в Україні загинув російський воєнкор-пропагандист Семен Єрьомін.

До слова, у Білгородській області знімальна група «Першого каналу» підірвалася на міні. Пропагандистка Ганна Прокоф'єва загинула, а оператора Дмитра Волкова, який перебував із нею, було поранено.