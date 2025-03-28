Слідство виявило в ексголови МСЕК Крупи криптоактиви

У декларації за 2023 рік Тетяни Крупи відсутня будь-яка згадка про володіння криптовалютою

Поки правоохоронці не поспішають з оприлюдненням конкретних сум

Підозрювана у незаконному збагаченні, колишня головна лікарка Хмельницького обласного центру медико-соціальної експертизи Тетяна Крупа володіла криптовалютою. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на судовий реєстр.

У матеріалах досудового розслідування зазначено, що під час огляду мобільного телефону підозрюваної детективи виявили дані, які вказують на наявність у неї криптоактивів. При цьому конкретних сум слідство поки не називає.

Водночас у декларації за 2023 рік Тетяни Крупи відсутня будь-яка згадка про володіння криптовалютою.

Тут варто нагадати, що 7 жовтня 2024 року (у день арешту підозрюваної) Національне агентство з питань запобігання корупції розпочало повторну повну перевірку декларації Тетяни Крупи. Станом на 28 березня, даних про завершення дослідження статків і доходів фігурантки немає.

Як повідомляв «Главком», 3 жовтня 2024 року правоохоронці вилучили у квартирі сім’ї Тетяни Крупи велику суму готівки: у вітальній кімнаті – $106,1 тис., 6,7 тис. євро і 67,5 тис. грн; у гардеробній, де розміщувався сейф, – $315,9 тис. і 25,4 тис. євро; у спальні чоловіка підозрюваної Володимира Крупи – $253,1 тис., 70 тис. євро і 143 тис. грн; у ще одній спальні – $2,5 млн, 37,8 тис. євро і 702 тис. грн. Цю готівку, якої походження досі невідоме, арештував суд.

Також накладено арешт на $93 тис. і 2 тис. євро. Гроші було знайдено у робочому кабінеті головлікаря Тетяни Крупи. Водночас, згідно з декларацією за 2023 рік, Тетяна Крупа та її чоловік Володимир відобразили 24 млн грн офіційних доходів. Всього арештовано понад 150 об’єктів нерухомого майна, яким, за даними слідства, володіє підозрювана та члени її родини.

4 жовтня 2024 року ДБР затримало Тетяну Крупу, наступного дня їй було оголошено підозру у незаконному збагаченні. А 7 жовтня 2024 року голову МСЕК Хмельниччини взято під варту. Однак вона може вийти на волю, внісши 260 млн грн застави.

20 березня 2025 року суд вкотре зменшив розмір застави для Крупи – до 230 млн грн.

У середині жовтня 2024 року продовженням «МСЕК-скандалу» стала історія з оформленням інвалідності прокурорів. Приблизно понад 50 прокурорів Хмельниччини на чолі з уже колишнім обласним прокурором Олексієм Олійником оформили інвалідність.

Після МСЕК-скандалу влада ліквідувала медико-соціальні експертні комісії. Із 1 січня цього року в Україні більше не працюють МСЕК. Їх замінили експертні команди.