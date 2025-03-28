Головна Країна Кримінал
search button user button menu button

Слідство виявило в ексголови МСЕК Крупи криптоактиви

Віталій Тараненко
glavcom.ua
Віталій Тараненко
google social img telegram social img facebook social img
Слідство виявило в ексголови МСЕК Крупи криптоактиви
У декларації за 2023 рік Тетяни Крупи відсутня будь-яка згадка про володіння криптовалютою
ілюстративне фото/depositphotos.com

Поки правоохоронці не поспішають з оприлюдненням конкретних сум

Підозрювана у незаконному збагаченні, колишня головна лікарка Хмельницького обласного центру медико-соціальної експертизи Тетяна Крупа володіла криптовалютою. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на судовий реєстр.

У матеріалах досудового розслідування зазначено, що під час огляду мобільного телефону підозрюваної детективи виявили дані, які вказують на наявність у неї криптоактивів. При цьому конкретних сум слідство поки не називає.

Водночас у декларації за 2023 рік Тетяни Крупи відсутня будь-яка згадка про володіння криптовалютою.

Тут варто нагадати, що 7 жовтня 2024 року (у день арешту підозрюваної) Національне агентство з питань запобігання корупції розпочало повторну повну перевірку декларації Тетяни Крупи. Станом на 28 березня, даних про завершення дослідження статків і доходів фігурантки немає.

Як повідомляв «Главком», 3 жовтня 2024 року правоохоронці вилучили у квартирі сім’ї Тетяни Крупи велику суму готівки: у вітальній кімнаті – $106,1 тис., 6,7 тис. євро і 67,5 тис. грн; у гардеробній, де розміщувався сейф, – $315,9 тис. і 25,4 тис. євро; у спальні чоловіка підозрюваної Володимира Крупи – $253,1 тис., 70 тис. євро і 143 тис. грн; у ще одній спальні – $2,5 млн, 37,8 тис. євро і 702 тис. грн. Цю готівку, якої походження досі невідоме, арештував суд.

Також накладено арешт на $93 тис. і 2 тис. євро. Гроші було знайдено у робочому кабінеті головлікаря Тетяни Крупи. Водночас, згідно з декларацією за 2023 рік, Тетяна Крупа та її чоловік Володимир відобразили 24 млн грн офіційних доходів. Всього арештовано понад 150 об’єктів нерухомого майна, яким, за даними слідства, володіє підозрювана та члени її родини.

4 жовтня 2024 року ДБР затримало Тетяну Крупу, наступного дня їй було оголошено підозру у незаконному збагаченні. А 7 жовтня 2024 року голову МСЕК Хмельниччини взято під варту. Однак вона може вийти на волю, внісши 260 млн грн застави.

20 березня 2025 року суд вкотре зменшив розмір застави для Крупи – до 230 млн грн.

У середині жовтня 2024 року продовженням «МСЕК-скандалу» стала історія з оформленням інвалідності прокурорів. Приблизно понад 50 прокурорів Хмельниччини на чолі з уже колишнім обласним прокурором Олексієм Олійником оформили інвалідність.

Після МСЕК-скандалу влада ліквідувала медико-соціальні експертні комісії. Із 1 січня цього року в Україні більше не працюють МСЕК. Їх замінили експертні команди.

Читайте також:

Теги: війна МСЕК корупція в Україні криптовалюта декларація суд

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Побратими пам’ятають Лєшого як веселу та енергійну людину, хорошого друга і надійного товариша
Молодший син воїна народився через п'ять місяців після загибелі тата. Згадаймо Валерія Скрипку
22 березня, 09:00
«Ми сильні тоді, коли ми мобілізовані»
Як не програти війну під час перемир’я
14 березня, 12:20
28 лютого внаслідок повітряної атаки РФ суттєвих руйнувань зазнала навчально-тренувальна база «Чорноморця»
Росія обстріляла базу «Чорноморця», де ночували гравці і тренери клубу
1 березня, 13:05
У 2018 році Ярослава Никоненко підписала контракт із ЗСУ
Батько не пускав її на фронт, бо мала маленьку дитину. Згадаймо Ярославу Никоненко
16 березня, 09:00
РФ з початку повномасштабної війни втратила в Україні 10313 танків
Втрати ворога станом на 14 березня 2025 – Генштаб ЗСУ
14 березня, 07:13
За словами Чернишова, повернення українців, які виїхали за кордон, є життєво необхідним для держави
Міністр єдності пояснив, за яких умов 70% українців повернуться за кордону
17 березня, 16:43
Саміт світових лідерів у Лондоні 2 березня
Саміт «коаліції охочих» пройде в Парижі: Макрон назвав дату
21 березня, 03:43
Зьонке Найтцель вважає, що Росія може напасти на Литву вже восени
Коли Росія нападе на Литву: німецький історик шокував прогнозом
23 березня, 19:57
Окупанти активні на Покровському напрямку
Карта бойових дій в Україні станом на 28 березня 2025 року
Сьогодні, 00:55

Кримінал

На Чернігівщині дочекався вироку російський агент, що планував убивства військових
На Чернігівщині дочекався вироку російський агент, що планував убивства військових
Слідство виявило в ексголови МСЕК Крупи криптоактиви
Слідство виявило в ексголови МСЕК Крупи криптоактиви
У Харкові поліція витратила майже 15 тис. грн, щоб задокументувати роботу вебкам-моделей: що відомо
У Харкові поліція витратила майже 15 тис. грн, щоб задокументувати роботу вебкам-моделей: що відомо
«Вибивав» молотками «данину» з військових. СБУ затримала рекетира з Росії
«Вибивав» молотками «данину» з військових. СБУ затримала рекетира з Росії
Допитано понад 300 свідків. Нові деталі секс-скандалу за участю режисера Білоуса
Допитано понад 300 свідків. Нові деталі секс-скандалу за участю режисера Білоуса
Посадовці Вінницького ТЦК побили і намагалися задушити чоловіка. ДБР оголосило підозру
Посадовці Вінницького ТЦК побили і намагалися задушити чоловіка. ДБР оголосило підозру

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
193K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 28 березня: ситуація на фронті
68K
Карта повітряних тривог України онлайн 28 березня 2025
42K
Гендиректор ЮНЕСКО засудила ліквідацію російських пропагандистів
8019
«Медики не знають, чим лікувати». Стала відома доля росіян, які пробралися до Суджі через трубу
7394
День театру. Президент нагородив відомих митців: найбільше перепало столичному театру Франка
4592
Прогноз магнітних бур на 28-31 березня: якою буде сонячна активність

Новини

28 березня: яке сьогодні свято, прикмети та заборони
Сьогодні, 00:01
Удар РФ по Херсону та саміт «Коаліції охочих». Головне за 27 березня
Вчора, 21:14
Дружина колишнього голови Верховної Ради поновила бізнес в окупованому Донецьку
Вчора, 07:40
27 березня: яке сьогодні свято, прикмети та заборони
Вчора, 00:01
Повітряна тривога через загрозу балістики тривала 25 хвилин
26 березня, 21:30
РФ відмовилася повернути окуповану ЗАЕС Україні і назвала її «російським ядерним об'єктом»
25 березня, 22:00

Прес-релізи

Дієві стратегії лідерів у 2025-му: понад 40 СЕО та власників бізнесів на Business Wisdom Summit
Дієві стратегії лідерів у 2025-му: понад 40 СЕО та власників бізнесів на Business Wisdom Summit
19 березня, 13:37
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua