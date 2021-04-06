МВФ покращив прогноз постковідного відновлення світової економіки

Економіка продовжує адаптуватися до нових способів роботи, незважаючи на зниження мобільності

Міжнародний валютний фонд прогнозує зростання світової економіки у 2021 році на рівні 6,0%. У порівнянні з січнем поліпшений прогноз на 0,5 в.п. (з 5,5%). Про це йдеться в огляді МВФ World Economic Outlook за квітень 2021 року.

Згідно з прогнозом, у 2022 році світовий ВВП зросте на 4,4% (раніше очікувалося 4,2%).

МВФ оцінює падіння світової економіки у 2020 році на рівні 3,3% (раніше 3,5%).

Як зазначила головний економіст МВФ Гіта Гопінат, з початку пандемії минув рік, і світова спільнота все ще стикається з надзвичайною соціальною та економічною напруженістю, оскільки людські жертви ростуть, а мільйони людей залишаються без роботи.

«Тим не менше, навіть при високій невизначеності шляху пандемії вихід з цього медико-економічної кризи стає все більш очевидним», – сказала вона, зазначивши, що сотні мільйонів людей проходять вакцинацію, що принесе результати до кінця року.

Економіка також продовжує адаптуватися до нових способів роботи, незважаючи на зниження мобільності. «Додаткова фіскальна підтримка у великих країнах, особливо в Сполучених Штатах, ще більше поліпшила перспективи», – повідомила Гопінат.

Також відомо, що МВФ виділить допомогу 28 країнам для боротьби з Covid-19.

Це вже третій транш допомоги бідним країнам від МВФ. Минулого року, після початку пандемії коронавірусу, МВФ звільнив на 6 місяців від сплати за боргами 25 найбідніших країн світу, а у жовтні також виділив ще один транш допомоги.

Крім того, у МВФ не виключають надання подальшої допомоги бідним країнам протягом цього року, але поки остаточне рішення щодо цього не ухвалили.

Раніше перший заступник голови Міжнародного валютного фонду (МВФ) Джеффрі Окамото заявив, що на тлі пандемії коронавірусу глобальна економіка відновлюється швидше, ніж очікувалося, і водночас більш нерівномірно. «У січні ми прогнозували зростання світової економіки у 2021 році на рівні 5,5%. Однак з'являються перспективи більш швидкого відновлення завдяки додатковому бюджетному стимулювання, особливо у США, і перспективам більш масштабної вакцинації», – зазначив Окамото. Однак, за його словами, збільшується і розрив між розвиненими економіками й економіками, що ще розвиваються, що є тривожним знаком для світу.