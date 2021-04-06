МВФ виділить допомогу 28 країнам для боротьби з Covid-19

Це вже третій транш допомоги бідним країнам від МВФ

Міжнародний валютний фонд вирішив допомогти 28 бідним країнам у боротьбі з пандемією коронавірусу. Країнам виділять кошти з Трастового фонду, а також спишуть частину боргів.

Про це повідомили в МВФ.

Допомогу від МВФ отримають 28 країн, серед яких Афганістан, Ємен, Ефіопія, Того, Нігер та Буркіна-Фасо.

Цю фінансову допомогу МВФ бідні країни мають використати на боротьбу з пандемією коронавірусу, оскільки вона, може ще більше посилити розрив між ними та розвинутими державами.

Це вже третій транш допомоги бідним країнам від МВФ. Минулого року, після початку пандемії коронавірусу, МВФ звільнив на 6 місяців від сплати за боргами 25 найбідніших країн світу, а у жовтні також виділив ще один транш допомоги.

Крім того, у МВФ не виключають надання подальшої допомоги бідним країнам протягом цього року, але поки остаточне рішення щодо цього не ухвалили.

Раніше перший заступник голови Міжнародного валютного фонду (МВФ) Джеффрі Окамото заявив, що на тлі пандемії коронавірусу глобальна економіка відновлюється швидше, ніж очікувалося, і водночас більш нерівномірно. «У січні ми прогнозували зростання світової економіки у 2021 році на рівні 5,5%. Однак з'являються перспективи більш швидкого відновлення завдяки додатковому бюджетному стимулювання, особливо у США, і перспективам більш масштабної вакцинації», – зазначив Окамото. Однак, за його словами, збільшується і розрив між розвиненими економіками й економіками, що ще розвиваються, що є тривожним знаком для світу.