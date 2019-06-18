МВС купить 13 літаків Ан-178 для Нацгвардії і рятувальників



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Перший демонстраційний політ Ан-178 для МВС буде восени

Міністерство внутрішніх справ України купить 13 літаків Ан-178 українського виробництва.

Про це сказав глава відомства Арсен Аваков під час поїздки до Франції на авіасалон Paris Air Show, повідомляє пресслужба МВС.

«Міністерство внутрішніх справ закупить 13 українських літаків Ан-178 для бійців Національної гвардії та рятувальників ДСНС. Контракт домовилися підписати вже цієї осені. Це перші літаки з українськими та європейськими, але без російських комплектуючих. Восени буде перший демонстраційний політ нової машини. Через три роки літаки вже будуть на службі», - розповів Арсен Аваков.

Також очільник міністерства внутрішніх справ наголосив, що за технічними характеристиками даний літак – найкращий у своєму класі.

«Ан-178 підходить нам за всіма технічними характеристиками. Він використовуватиметься ДСНС для пожежогасіння, рятувальних операцій, а також для цілей Національної гвардії, починаючи з десантування, закінчуючи перевезеннями. Це класичний військово-транспортний літак», - сказав він.

Президент авіаконцерну «Антонов» Олександр Донець розповів, що робота над виготовленням літаків наразі триває.

«Ми досягли консенсусу з технологічних моментів, пов'язаних з комплектацією цієї машини. Реальна робота над літаками вже почалася. Це буде сучасний цифровий літак з сертифікатом експлуатації» - зазначив він.

Ан-178 - український близькомагістральний військово-транспортний турбореактивний літак вантажопідйомністю 15-18 т, який повинен прийти на заміну військово-транспортним літакам попереднього покоління Ан-12, Ан-26 і Ан-32. Вперше він був представлений у льотній програмі міжнародної авіакосмічної ILA Berlin Air Show-2016.

Ан-178 може працювати в різних погодних і кліматичних умовах, зокрема за високих температур і вологості; базуватися на аеродромах з різною якістю покриття злітно-посадкових смуг.