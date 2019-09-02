МВС ліквідувало економічний департамент Нацполіціі



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Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков Фото: Укрінформ

За словами Авакова, Кабмін підтримав ліквідацію департаменту і переведення фахівців до Служби фінансових розслідувань

Міністерство внутрішніх справ ліквідувало економічний департамент Національної поліції. Про це в мікроблозі Twitter повідомив міністр внутрішніх справ Арсен Аваков.

«МВС уже ліквідувало департамент економічного захисту в складі Нацполіціі. В країні має бути єдиний професійний і потужний орган із боротьби з економічними злочинами», - повідомив Аваков.

За його словами, Кабмін підтримав ліквідацію департаменту і переведення фахівців до Служби фінансових розслідувань.

«Економічне зростання ми відразу підтвердимо нашим першим рішенням. У програмі, яка була задекларована президентом ще під час виборів, була теза про те, що необхідно зупинити тиск силових структур на бізнес ... ми сьогодні отримали від міністерства внутрішніх справ проект, відповідно до якого ліквідується економічне підрозділ в поліції. Поліція більше не повинна втручатися в діяльність бізнесу», - заявив сьогодні прем'єр Олексій Гончарук.

Він також висловив сподівання в частині прийняття Верховною Радою проєкту закону про створення спеціального органу, який контролює злочини в економічній сфері.

Зазначимо, Служба безпеки України почала процес реформування департаменту по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю (департамент «К»).