Про роль Арсена Авакова в історії України

Ігор Луценко Народний депутат 8 скликання

Ігор Луценко

Розсилка ВІДПРАВИТИ

Арсен Аваков

Пригадалася одна з моїх перших акцій проти Авакова та його політики ще у 2014 році, весною, тоді без особливої злоби

Аваков у той час продав посаду очільника міліції Донецької області Ахметову, той призначив такого собі Пожидаєва, одного зі співробітників своїх охоронних структур.

Пожидаєв запровадив спільне патрулювання міліції та прихильників тоді ще не оформленої ДНР.

Українських активістів у Донецькій області тоді вже вбивали, за ними по спискам виїжджали групи проросійських бандитів, ті тікали лісами і полями в Київ. Зачищали всіх, в тому числі, приміром, членів «Просвіти» - усіх, хто мав якийсь авторитет і міг потенційно виступити проти утворення ДНР.

Пожидаєв, як і Ахметов, зайняв позицію «над конфліктом», репресії бандитів не зупиняв, це вже потім першому прийшлося тікати, а другому гудіти. На перших порах Ахметов з командою намагався зіграти на цьому конфлікті і виграти. Не вийшло. Це до ролі Авакова в українській історії.

Джерело: блог Ігоря Луценка

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