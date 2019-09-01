  1. Головна
  2. Думки вголос
  3. Ігор Луценко

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Думки вголос

    Про роль Арсена Авакова в історії України

    • Ігор Луценко

      Народний депутат 8 скликання

    • Розсилка
    Арсен Аваков - Про роль Арсена Авакова в історії України
    Арсен Аваков

    Пригадалася одна з моїх перших акцій проти Авакова та його політики ще у 2014 році, весною, тоді без особливої злоби

    Аваков у той час продав посаду очільника міліції Донецької області Ахметову, той призначив такого собі Пожидаєва, одного зі співробітників своїх охоронних структур.

    Пожидаєв запровадив спільне патрулювання міліції та прихильників тоді ще не оформленої ДНР.

    Українських активістів у Донецькій області тоді вже вбивали, за ними по спискам виїжджали групи проросійських бандитів, ті тікали лісами і полями в Київ. Зачищали всіх, в тому числі, приміром, членів «Просвіти» - усіх, хто мав якийсь авторитет і міг потенційно виступити проти утворення ДНР.

    Пожидаєв, як і Ахметов, зайняв позицію «над конфліктом», репресії бандитів не зупиняв, це вже потім першому прийшлося тікати, а другому гудіти. На перших порах Ахметов з командою намагався зіграти на цьому конфлікті і виграти. Не вийшло.

    Це до ролі Авакова в українській історії.

    Джерело: блог Ігоря Луценка

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома»
    Читайте також
    Донбас ДНР Арсен Аваков Рінат Ахметов Донеччина
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    ІНШІ ДУМКИ АВТОРА
    ПОПУЛЯРНІ АВТОРИ
    Олексій Голобуцький
    Олексій Голобуцький

    Заступник директора Агентства моделювання ситуацій

    Віктор Небоженко
    Віктор Небоженко

    Директор соціологічної служби «Український барометр»

    Юрій Бутусов
    Юрій Бутусов

    Журналіст, громадський діяч

    Олександр Шмуригін
    Олександр Шмуригін

    Священик

    Ірина Фріз
    Ірина Фріз

    Міністр у справах ветеранів

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ