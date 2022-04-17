  1. Головна
  2. Новини
рус
    Новини

    МЗС Британії: Кремль готує нову брехню, щоб приховати звірства в Україні

    У МЗС Британії наголошують: винні у воєнних злочинах в Україні будуть покарані - МЗС Британії: Кремль готує нову брехню, щоб приховати звірства в Україні
    У МЗС Британії наголошують: винні у воєнних злочинах в Україні будуть покарані
    фото з відкритих джерел

    У дипвідомстві країни наголошують, що війна Путіна побудована на брехні

    Російське керівництво має намір приховати звірства своїх військових в Україні. Про це повідомило Міністерство закордонних справ Великої Британії у Twitter.

    Зазначається, що Британія готова надати фінансування, персонал і забезпечити військову експертизу для проведення розслідування. Хоч Росія і робить усе можливе, аби приховати свої злочини, винні все одно будуть притягнуті до відповідальності.

    «Ми знаємо, що Кремль готує нову брехню, щоб пояснити звірства над мирним населенням в Україні. Ці спроби приховати жахливі акти насильства не стримають слідчих», повідомили у відомстві.

    Там також додали, що «війна Путіна побудована на брехні».

    Нагадаємо, раніше американський телеканал NBC News з посиланням на двох високопоставлених представників в оборонному відомстві США повідомив, що Росія може розпочати наступну фазу своєї військової кампанії в Україні вже цієї неділі або на початку наступного тижня.

    Також Генштаб України повідомляв, що триває переміщення російських підрозділів на територію України з Курської, Брянської та Воронезької областей. Підрозділи збройних сил Російської Федерації, що перебувають на українській території, мають значні проблеми із забезпеченням. Водночас змогли накопичити значні запаси боєприпасів.

    Читайте також:


    Теги: МЗС росія окупанти війна розслідування Україна окупація #stoprussia
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    МЗС Британії: Кремль готує нову брехню, щоб приховати звірства в Україні