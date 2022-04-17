МЗС Британії: Кремль готує нову брехню, щоб приховати звірства в Україні

У МЗС Британії наголошують: винні у воєнних злочинах в Україні будуть покарані

У дипвідомстві країни наголошують, що війна Путіна побудована на брехні

Російське керівництво має намір приховати звірства своїх військових в Україні. Про це повідомило Міністерство закордонних справ Великої Британії у Twitter.

Зазначається, що Британія готова надати фінансування, персонал і забезпечити військову експертизу для проведення розслідування. Хоч Росія і робить усе можливе, аби приховати свої злочини, винні все одно будуть притягнуті до відповідальності.

«Ми знаємо, що Кремль готує нову брехню, щоб пояснити звірства над мирним населенням в Україні. Ці спроби приховати жахливі акти насильства не стримають слідчих», – повідомили у відомстві.

Там також додали, що «війна Путіна побудована на брехні».

Нагадаємо, раніше американський телеканал NBC News з посиланням на двох високопоставлених представників в оборонному відомстві США повідомив, що Росія може розпочати наступну фазу своєї військової кампанії в Україні вже цієї неділі або на початку наступного тижня.

Також Генштаб України повідомляв, що триває переміщення російських підрозділів на територію України з Курської, Брянської та Воронезької областей. Підрозділи збройних сил Російської Федерації, що перебувають на українській території, мають значні проблеми із забезпеченням. Водночас змогли накопичити значні запаси боєприпасів.



