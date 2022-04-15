Скільки триватиме війна? Коментар від президента

Українська влада просуває сильніші, більш руйнівні санкції щодо країни-терористки

Президент України Володимир Зеленський у вечірньому зверненні 15 квітня прокоментував прогнози щодо тривалості війни з РФ.

«Впевнений, ви періодично бачите у ЗМІ – в українських і західних – повідомлення, як довго може тривати ця війна. Одні говорять, що кілька тижнів. Інші – що кілька років. Хтось каже, що війна триватиме до кінця цього року. А хтось радить готуватися до постійної конфронтації з Росією, поки вона існуватиме. Звісно, я також чую різні прогнози. Маю набагато більше різної інформації, ніж публікують деякі ЗМІ, про наміри й можливості російської армії. Про потенціал російської економіки. Про емоційний стан суспільства в РФ. Все це треба враховувати, перш ніж говорити, скільки ще триватиме війна. А отже, треба враховувати ефективність інструментів впливу на Росію, які застосовує Україна та вся наша антивоєнна коаліція проти агресії Росії», – нагадав президент.

Він зауважив, що успіхи наших військових на полі бою справді вагомі та історично значущі. Але ще недостатні, щоб очистити нашу землю від окупантів.

«Будемо бити їх більше. Санкції проти Росії дуже серйозні. Економічно болісні. Але ще недостатні, щоб російська воєнна машина залишилася без засобів для існування. Просуваємо сильніші, більш руйнівні. Тож насправді саме на цих двох напрямках і визначається, скільки триватиме ця війна. Я завжди кажу всім нашим партнерам, з якими обговорюю це питання, що від обсягу підтримки для України безпосередньо залежить і настання миру. Залежить буквально те, скількох іще українців та українок встигнуть убити окупанти. Якщо хтось каже: рік чи роки, я відповідаю: у ваших силах зробити війну значно коротшою», – сказав Зеленський.

За його словами, що більше й що швидше ми отримаємо всю зброю, яку запросили, то сильнішими будуть наші позиції й скоріше буде мир. Що більше й що швидше ми отримаємо фінансову підтримку, яку запросили, то скоріше буде мир.

Напередодні президент розповів, чому не поїхав з Києва.

Також він розповів, що казали йому світові лідери в перший день війни.