  1. Головна
  2. Країна
  3. Події в Україні
рус
    Події в Україні

    Ще понад дві сотні бійців отримали відзнаки від глави держави

    Ще на одного Героя України стало більше: Дмитро Кащенко, командир 58-ї окремої мотопіхотної бригади оперативного командування &laquo;Північ&raquo; Сухопутних військ ЗСУ - Ще понад дві сотні бійців отримали відзнаки від глави держави
    Ще на одного Героя України стало більше: Дмитро Кащенко, командир 58-ї окремої мотопіхотної бригади оперативного командування «Північ» Сухопутних військ ЗСУ
    фото з відкритих джерел

    Зеленський підписав укази про державні нагороди військовослужбовцям

    У п'ятницю, 15 квітня, президент України Володимир Зеленський підписав укази про нагородження військовослужбовців. Про це він сказав у вечірньому зверненні.

    «Підписав укази про нагородження наших військових. 237 військовослужбовців Збройних Сил України відзначені державними нагородами, з них 34 – посмертно», – зазначив голова держави.

    Командир 58-ї окремої мотопіхотної бригади оперативного командування «Північ» Сухопутних військ Збройних Сил України Дмитро Кащенко став Героєм України.

    Це звання президент присвоїв йому «за особистий приклад героїзму, яким надихає товаришів по службі, за надзвичайно ефективні бойові дії та конкретні й дуже важливі результати для збереження позицій нашої армії та вигнання окупантів».

    Напередодні відзнаки від глави держави отримали 221 військовослужбовець Збройних Сил України, з них 34 – посмертно. І двоє службовців Держспецзвʼязку.

    Нагадаємо, 13 квітня нагороди отримали ще 270 бійців ЗСУ.

    Раніше президент нагородив понад 400 бійців та висловив особисті подяки захисникам на півдні та сході України.

    Читайте також:
    Теги: росія окупанти війна Володимир Зеленський Україна президент окупація державні нагороди #stoprussia
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Ще понад дві сотні бійців отримали відзнаки від глави держави