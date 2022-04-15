Зеленський розповів, яке рішення допоможе наблизити мир в Україні (відео)

«Гроші Росії за енергоресурси – це насправді гроші на руйнацію демократії»

Президент України Володимир Зеленський у вечірньому зверненні 15 квітня наголосив, що чим швидше демократичний світ визнає, що нафтове ембарго проти Росії та повне блокування її банківського сектору – це обов'язкові кроки до миру, то скоріше закінчиться війна.

Також він розповів про завдання номер один для українців. За його словами, це – прискорення миру.

«Наші Збройні Сили виконують його блискуче. Вони зупиняють атаки окупантів. Вони реалізовують контрнаступи. Свою активність мають продовжувати наші дипломати за всіма можливими лініями, на всіх можливих рівнях. Як офіційних, так і неофіційних», – сказав глава держави.

Черговий санкційний пакет проти Росії повинен містити відмову від російської нафти.

«Демократичний світ має визначитись із тим, що гроші Росії за енергоресурси – це насправді гроші на руйнацію демократії. Коли ці рішення будуть, ми всі зможемо побачити, що мир наближається», – сказав Зеленський.

Нагадаємо, удень Зеленський у Києві записав оптимістичне звернення (відео).