Зеленський розповів про звірства окупантів: збирають трупи для декорації

Щоб виправдати власні вбивства, окупанти беруть вбитих людей просто, як декорації, як пропагандистський реквізит, зазначив Зеленський

Президент України Володимир Зеленський заявив, що після початку розбору завалів у Бородянці Київської області значно все страшніше, ніж у Бучі, ще більше жертв російських окупантів. Про це голова держави сказав у відеозверненні 7 квітня.

«Поки що Російська держава і російські військові є найбільшою загрозою на планеті для свободи, для безпеки людини, для концепції прав людини як такої. Після Бучі це вже очевидно. А почались роботи ще й по розбору завалів у Бородянці. Там значно все страшніше, ще більше жертв російських окупантів», – розповів Зеленський.

«А що ж буде, коли світ дізнається всю правду про те, що російські військові наробили в Маріуполі? Там майже на кожній вулиці – те, що світ побачив у Бучі та інших містечках Київської області після відходу російських військ. Така жорстокість, такі страшні злочини», – повідомив президент.

Він також розповів, що надходить дедалі більше інформації про те, що російські пропагандисти готують, так би мовити, дзеркальну відповідь на шок усіх нормальних людей від побаченого в Бучі.

«Збираються так показати жертви в Маріуполі, ніби це не російські військові їх вбили, а нібито – українські захисники міста. Для цього окупанти збирають трупи на вулицях, вивозять їх і можуть використовувати в інших місцях відповідно до розроблених пропагандистських сценаріїв», – розповів Зеленський.

«Ми маємо справу із загарбниками, в яких не залишилось нічого. Нічого людського. Щоб виправдати власні вбивства, вони беруть вбитих людей просто, як декорації, як пропагандистський реквізит. І це – окремий воєнний злочин, за який для кожного з пропагандистів буде відповідальність», – наголосив президент України.

Раніше у мережі опублікували промовисту світлину з Бородянки, на якій бабуся чекає, доки рятувальники знайдуть під завалами її родину.

Нагадаємо, дещо раніше співак Святослав Вакарчук показав моторошні кадри з Бородянки після «руського міра».