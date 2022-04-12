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    Росіяни вбили екснардепа Ржавського, а потім використали його для пропаганди

    Якщо вірити російським ЗМІ, то Олександр Ржавський виступав проти вступу України до ЄС навіть після того, як його убили рашистські окупанти - Росіяни вбили екснардепа Ржавського, а потім використали його для пропаганди
    Якщо вірити російським ЗМІ, то Олександр Ржавський виступав проти вступу України до ЄС навіть після того, як його убили рашистські окупанти
    фото: Facebook Ржавського

    Російське ЗМІ виклало запис розмови українського колаборанта Ржавського, зроблений через три дні після того, як його застрелили самі російські окупанти

    Відомий український політик, прихильник русского міра, екснардеп та екскандидат у президенти Олександр Ржавський, якщо вірити російським ЗМІ, розмовляв із окупантами з того світу. Аудіозапис розмови, зроблений начебто 30 березня, уже після убивства Ржавського, виклало кремлівське пропагандистське агентство РІА «Новості».

    Згідно із оприлюдненим записом, Ржавський критикував українську владу, яка не захотіла домовлятися з Україною щодо Донбасу, звинувачував українських націоналістів у насиллі та заявляв, що він проти вступу України до Євросоюзу.

    РІА «Новості» стверджує, що запис начебто був зроблений 30 березня, перед тим, як російські окупанти втекли з Бучі.

    Нагадаємо, що про смерть Олександра Ржавського від рук представників «братнього народу», дружбу з яким він увесь час обстоював, стало відомо 8 квітня. Журналіст Олександр Швець повідомив, що окупанти убили Ржавського, бо він відмовився наливати їм горілку, обурившись їхньою поведінкою.

    11 квітня на Facebook-сторінці Ржавського з'явилася офіційна заява сім'ї політика, підписана дружиною, чотирма дітьми та двома сестрами політика.

    У цій заяві вказується, що росіяни вбили Олександра Ржавського на очах дружини та сестри на власному подвір’ї 27 березня, за три дні до того, коли, як стверджує російське пропагандистське ЗМІ, український політик розмовляв із російськими окупантами.

    Теги: росія окупанти війна Україна окупація #stoprussia
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    Росіяни вбили екснардепа Ржавського, а потім використали його для пропаганди