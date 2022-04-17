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    Події в Україні

    Росія може розпочати новий наступ в Україні вже найближчими днями – ЗМІ

    Росія може розпочати новий наступ уже цієї неділі або на початку наступного тижня - Росія може розпочати новий наступ в Україні вже найближчими днями – ЗМІ
    Росія може розпочати новий наступ уже цієї неділі або на початку наступного тижня
    фото з відкритих джерел

    США переконують союзників скерувати в Україну більше артилерії і боєприпасів

    Росія може розпочати наступну фазу своєї військової кампанії в Україні вже цієї неділі або на початку наступного тижня. Про це повідомляє NBC News з посиланням на двох високопоставлених представників в оборонному відомстві США.

    Офіційні особи на умовах анонімності заявили, США працюють, аби переконати союзників скерувати в Україну більше артилерії і боєприпасів, щоб вони не закінчилися під час наступу. За оцінкою США, це може статися найближчими днями, додали вони.

    Раніше Генштаб повідомляв, що триває переміщення російських підрозділів на територію України з Курської, Брянської та Воронезької областей. Підрозділи збройних сил Російської Федерації, що перебувають на українській території, мають значні проблеми із забезпеченням. Водночас, змогли накопичити значні запаси боєприпасів.

    Також втрати українські армії у війні з Росією приблизно у 10 разів менші, ніж в окупантів. Про це заявив радник голови Офісу президента Олексій Арестович.

    Також стало відомо, скільки населених пунктів України звільнено від окупантів.

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    Теги: росія окупанти ЗМІ США війна Генштаб Україна окупація радник час Олексій Арестович #stoprussia
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    Росія може розпочати новий наступ в Україні вже найближчими днями – ЗМІ