2955 українських воїнів загинули за час російської агресії



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Путін не змирився з тим, що Україна останні п’ять років «систематично ламає» всі його плани, - зазначив Порошенко

Внаслідок російської агресії на сході України загинули 2955 українських захисників.

Про це заявив Президент Петро Порошенко під час виступу на засіданні Ради регіонального розвитку Рівненської області, повідомляє «Укрінформ».

«2955 українських воїнів, у тому числі один сьогодні вночі, віддали своє життя, щоб ми з вами могли будувати вільну і незалежну державу», - зазначив Порошенко.

Водночас глава Української держави сказав, що зараз на українсько-російському кордоні стоять російські дивізії, готові до вторгнення, щодня відбуваються обстріли і провокації на лінії фронту.

Президент підкреслив, що очільник Російської Федерації Володимир Путін не змирився з тим, що Україна останні п’ять років «систематично ламає» всі його плани. «Ми дуже далеко пройшли по європейському шляху і кожен крок України по цьому напрямку це є поразка Путіна», - переконаний Порошенко. Також нагадаємо, що на Донбасі 2018 року загинуло 55 мирних жителів. Крім того, за п’ять років війни загинуло шестеро військовослужбовців-жінок.

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