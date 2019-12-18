МЗС оскаржує в суді поновлення на дипслужбі консула Марушинця



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МЗС продовжує вважати дії та публічні висловлювання Василя Марущинця несумісними з високим званням державного службовця

В травні 2018 року Марушинець був звільнений після антисемітських висловлювань

Міністерство закордонних справ України подало касаційну скаргу до Верховного суду, не погоджуючись з поновленням на дипломатичній службі консула Генконсульства України в Гамбурзі Василя Марущинця.

Про це йдеться в заяві речниці МЗС Катерини Зеленко.

Марущинець, який розміщував у соціальних мережах антисемітські висловлювання, на підставі висновку Дисциплінарної комісії МЗС, був звільнений за порушення присяги державного службовця.

Однак він оскаржив своє звільнення в Шостому апеляційному адміністративному суді, який за результатами перегляду справи, поновив Марущинця на посаді та зобов’язав МЗС виплатити останньому суму середнього заробітку за час вимушеного прогулу.

МЗС було змушене виконати рішення суду апеляційної інстанції, 9 грудня 2019 року поновило Марущинця на дипломатичній службі та виплатило останньому суму більше 230 тис. гривень.

«МЗС продовжує вважати дії та публічні висловлювання Марущинця несумісними з високим званням державного службовця та українського дипломата. Не погоджуючись з поновленням на дипломатичній службі Марущинця та відсутністю належної правової аргументації в рішенні суду апеляційної інстанції, МЗС 17 грудня 2019 року подало касаційну скаргу до Верховного суду з метою встановлення істини у цій резонансній справі», - йдеться в заяві.