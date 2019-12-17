Сенатор США закликав Помпео не відкликати посла Тейлора з Києва



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Тимчасовий повірений у справах Сполученех Штатів Америки (США) в Україні Вільям Тейлор покине свій пост Фото: usembassy.gov

Тейлор - один з ключових свідків у процесі про імпічмент Трампа

Американський сенатор-демократ Роберт Менендез висловив занепокоєння повідомленнями про плани адміністрації президента Дональда Трампа дочасно відкликати повіреного у справах США в Україні Вільяма Тейлора після того, як він дав критичні свідчення під час слухань щодо імпічменту.

17 грудня Менендез, який є членом комітету з міжнародних відносин Сенату, написав листа державному секретареві США Майку Помпео, в якому закликав не відкликати Тейлора перед візитом до Києва в січні.

«Відкликання посла і навмисне залишення важливої посади вакантною під час візиту державного секретаря є вкрай незвичним і, можливо, безпрецедентним. Я стурбований нестачею керівництва посольства, яку створить відсутність посла Тейлора, в той момент, коли Україна продовжує стикатися з військовою агресією з боку Росії і звертається до США у просуванні процесу демократичних реформ», – заявив Менендез у листі.

Держдепартамент поки офіційно не оголосив про відхід Тейлора. Причина відходу Тейлора зі свого поста не уточнюється.

Нагадаємо, Білий дім розглядає дві кандидатури на пост посла США в Україні. Чиновники адміністрації американського президента Дональда Трампа роблять кроки по стабілізації відносин США з Україною на тлі справи про імпічмент президента, яка серйозно зашкодила відносинам між двома країнами.