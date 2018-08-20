МЗС попередило українців, які подорожують до Індії, про небезпеку



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У штаті Керала зафіксовано рекордний за останні декілька десятків років рівень опадів

Міністерство закордонних справ України попередило українських туристів про інтенсивні опади та повені у Республіці Індія.

«Протягом останніх днів в Індії зберігається високий рівень небезпеки для подорожуючих до деяких індійських штатів, що пов’язано із значними опадами під час сезонних мусонів та спричиненими ними повенями і зсувами грунтів. Рекордний за останні декілька десятків років рівень опадів зафіксовано у штаті Керала», - говориться на сторінці МЗС у соцмережі Facebook.

Зазначається, що внаслідок зазначеного стихійного лиха на території штату спостерігаються суттєві складнощі та перебої у роботі авіаційних, автомобільних та залізничних транспортних мереж.

Від повеней також потерпають індійські штати Карнатака, Гоа, Мадхья Прадеш і Хімачал Прадеш.

«Громадянам України, які мають намір відвідати згадані регіони Індії, рекомендуємо уважно стежити за новинами щодо розвитку ситуації та утриматися від поїздок до зазначених індійських штатів до стабілізації ситуації», - повідомили в МЗС.

Задля оперативності в комунікації у міністерстві запропонували скористатися розробленим МЗС додатком «ДРУГ» - Добровільна реєстрація українських громадян при подорожах за кордон.

«ДРУГ» є ефективним інструментом попередження, а в разі кризової ситуації – розшуку та надання сприяння громадянам України у надзвичайній ситуації за кордоном. У разі виникнення надзвичайної ситуації в країні, до якої ви зареєструвалися, система надішле актуальну інформацію у формі текстового повідомлення на ваш номер телефону або повідомлення на електронну адресу. Крім того, посольство чи консульство України матимуть можливість встановити зв’язок з вами або з особою, яку ви зазначили в анкеті», - заявили в МЗС.