МЗС попередило, що біометричні дані росіян фіксуватимуть на кордоні з 1 січня

Фіксація біометричних даних іноземців та осіб без громадянства буде здійснюватись під час їхнього в’їзду в Україну

Державною прикордонною службою України з 1 січня 2018 року запроваджується фіксація біометричних даних іноземців та осіб без громадянства з 70 держав, у тому числі Російської Федерації. Про це нагадали у прес-службі МЗС України. «На виконання указу Президента України від 30.08.2017 р. №256 «Про рішення Ради національної безпеки і



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Фіксація біометричних даних іноземців та осіб без громадянства буде здійснюватись під час їхнього в’їзду в Україну

Державною прикордонною службою України з 1 січня 2018 року запроваджується фіксація біометричних даних іноземців та осіб без громадянства з 70 держав, у тому числі Російської Федерації. Про це нагадали у прес-службі МЗС України.

«На виконання указу Президента України від 30.08.2017 р. №256 «Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 10.07.2017 р. «Про посилення контролю за в’їздом в Україну, виїздом з України іноземців та осіб без громадянства, додержанням ними правил перебування на території України» з 1 січня 2018 року Державною прикордонною службою України запроваджується фіксація біометричних даних іноземців та осіб без громадянства з 70 держав, у тому числі Російської Федерації, під час прикордонного контролю в пунктах пропуску через державний кордон», - йдеться у повідомленні.

У МЗС додали, що практично фіксація біометричних даних іноземців та осіб без громадянства буде здійснюватись під час їхнього в’їзду в Україну та проходження прикордонного контролю в пунктах пропуску/контролю через державний кордон, контрольних пунктах в’їзду-виїзду уповноваженими службовими особами підрозділів охорони державного кордону.

Місцями фіксації біометричних даних визначено, як повідомляється, пункти пропуску через державний кордон (на лінії паспортного контролю; у транспортних засобах закордонного прямування; у місцях стоянки транспортних засобів закордонного прямування; в службових приміщеннях Державної прикордонної служби України); поза пунктами пропуску (у місцях для проведення контролю осіб; у спеціально визначених зонах контролю на території морських (річкових) портів, риболовецьких підприємств, причалах (пристанях), в службових приміщеннях Держприкордонслужби України.

«У разі відмови іноземцем (особою без громадянства) від сканування відбитків пальців з такими особами проводиться контроль другої лінії, за результатами якого приймається рішення щодо пропуску (не пропуску) через державний кордон», - додали у дипвідомстві.