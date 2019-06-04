МЗС: Україна відкоригує ставлення до ПАРЄ у разі повернення Росії до Асамблеї



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Дипломат розповів про небезпеку повернення РФ до Парламентської Асамблеї

Заступник міністра закордонних справ України Василь Боднар заявив, що у випадку повернення російської делегації до роботи у ПАРЄ Україна перегляне своє ставлення до Асамблеї.

Про це Боднар розповів у понеділок в ефірі «Українського радіо».

Боднар наголосив, що повернення Росії до ПАРЄ несе в собі загрозу підриву довіри до цієї організації.

«У даному разі з нашого боку, найімовірніше, буде корекція ставлення до цієї організації, оскільки ми вважали, що Рада Європи має забезпечувати насамперед права людини й основних положень функціонування демократії. На жаль, Росія цього не робить, і західні країни їй це пробачають», — сказав він.

Заступник міністра також зазначив, що в МЗС готові до рішення щодо зміни правил ПАРЄ.

«Ми були готові до цього рішення, оскільки під час голосування кілька тижнів тому ми голосували проти й закликали наших міжнародних партнерів, щоб притягти Росію до відповідальності за вчинені нею злочини. В даному разі голосування відбулося не так, як ми того бажали», - сказав він.

Як стало відомо, ПАРЄ зробила крок до повернення делегації Росії. Члени регламентного комітету Парламентської асамблеї Ради Європи (ПАРЄ) під час засідання у Парижі в понеділок, 3 червня, ухвалили проєкт доповіді та текст резолюції «Удосконалення процесу ухвалення рішень Парламентської асамблеї щодо повноважень і голосування». Якщо депутати ПАРЄ підтримають цю резолюцію 24 червня під час літньої сесії у Страсбурзі, це може забезпечити безумовне повернення російської делегації до Асамблеї.