ПАРЄ зробила крок до повернення делегації Росії



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Будівля Ради Європи в Страсбурзі

Регламентний комітет ПАРЄ ухвалив проект резолюції, який істотно послаблює санкційну процедуру і дає можливість російській делегації повернутися до Асамблеї вже наприкінці червня

Члени регламентного комітету Парламентської асамблеї Ради Європи (ПАРЄ) під час засідання у Парижі в понеділок, 3 червня, ухвалили проект доповіді та текст резолюції «Удосконалення процесу ухвалення рішень Парламентської асамблеї щодо повноважень і голосування». Автором цього документа є голова комітету, бельгійська депутатка від групи соціалістів Петра Де Суттер.

Якщо депутати ПАРЄ підтримають цю резолюцію 24 червня під час літньої сесії у Страсбурзі, це може забезпечити безумовне повернення російської делегації до Асамблеї. Вона була позбавлена права голосу в ПАРЄ в 2014 році через анексію Криму. Оскільки Москва не виконала жодної вимоги резолюцій, які у зв'язку з цим прийняла Асамблея, санкції проти російської делегації продовжувалися кілька разів. На знак протесту з 2016 року Росія не бере участі в сесіях ПАРЄ. Конфлікт між Радою Європи і Москвою може призвести до того, що вже у липні Росія перестане бути членом РЄ.

Аби уникнути цього, Комітет міністрів РЄ (КМРЄ) під час свого останнього засідання у Гельсінкі закликав всі органи організації гармонізувати свою діяльність і надати кожній країні право брати участь в усіх її статутних органах. Для того, щоб втілити у життя це рішення, ПАРЄ має істотно змінити свій регламент. Саме ці зміни були розроблені і запропоновані на розгляд асамблеї Петрою Де Суттер.

Санкції пропонують скоротити

Проект резолюції пропонує надати можливість делегаціям, які на даний момент не представлені у ПАРЄ, а саме від Російської Федерації та Боснії і Герцеговини, направити на розгляд червневої сесії заявку на участь своїх делегацій. Перша відмовилася брати участь у сесіях, а друга не сформувала свою делегацію протягом шести місяців після парламентських виборів. Згідно з чинним регламентом, національні делегації представляють свої делегації лише на початку року, у січні. І оскільки на початку 2019 року російська влада не надіслала заявки про участь своєї делегації у сесіях, то формально делегації РФ у ПАРЄ не існувало.

Комітет також запропонував доповнити регламент параграфом, який забороняє у випадку оскарження повноважень національної делегації позбавляти її права голосу, виступу та представництва в Асамблеї та її органах. Натомість замість санкцій проти делегацій пропонують створити можливість запроваджувати санкції проти окремих членів національних делегацій.

Свої пропозиції до зміни регламенту комітет пояснює травневим рішенням КМРЄ, у якому наголошується, що кожна країна-член «має право і обов’язок брати участь у роботі всіх обох статутних органах РЄ» - Комітеті міністрів і Парламентській асамблеї.

«Поганий варіант» для Києва

Голова української делегації у ПАРЄ Володир Ар'єв, який входить до складу регламентного комітету Асамблеї, написав на своїй сторінці у Facebook, що комітет ухвалив «поганий варіант» резолюції. Проте додав, що вона повністю не ліквідовує санкційну процедуру, «як того вимагали росіяни». «Навіть якщо за резолюцію проголосують, то можливість запровадити санкції в урізаному варіанті все-таки залишиться», - повідомив депутат.

За його словами, прихильники повернення Росії пояснювали свою позицію тим, що присутність депутатів Держдуми РФ дасть можливість «почати критикувати в обличчя». Ар'єв також зауважив, що протягом трьох тижнів, які залишилися до червневої сесії ПАРЄ, українські депутати вестимуть активну дипломатичну роботу зі своїми колегами з національних делегацій, переконуючи їх не голосувати за резолюцію.

Джерело: Deutsche Welle