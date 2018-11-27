МЗС узгодило з Червоним Хрестом дії щодо захисту захоплених українських моряків



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Україна залучить Червоний Хрест до звільнення захоплених Росією моряків

Заступниця глави МЗС Олена Зеркаль провела зустріч з главою місії МКЧХ в Україні Аланом Ешліманном

Міністерство закордонних справ України узгодило з Міжнародним Комітетом Червоного Хреста (МКЧХ) спільні дії щодо захисту прав захоплених Росією українських моряків.

Про це повідомляє прес-служба МЗС.

Зазначається, що заступниця глави МЗС Олена Зеркаль провела зустріч з главою місії МКЧХ в Україні Аланом Ешліманном.

«Під час бесіди сторони обговорили питання, пов’язані із забезпеченням доступу до українських військовополонених моряків», — йдеться у повідомленні.

Зеркаль поінформувала Ешліманна, що Україна направила РФ ноту із вимогою забезпечити права українців, передбачені відповідними положеннями Женевської конвенції про поводження з військовополоненими 1949 року, а також невідкладно допустити до них представників МКЧХ.

«Сторони домовились про підтримку регулярного діалогу та обміну інформацією стосовно стану здоров’я українських військовополонених, відповідності умов утримання вимогам гуманності, а також дотримання їхніх прав за міжнародним гуманітарним правом», — розповіли в МЗС.

Як відомо, у списку, затриманих російськими силовиками в Керченській протоці 25 листопада, який розповсюдили ЗМІ, міститься 24 прізвища українських моряків.

Нагадаємо, 27 листопада слідчі СБУ в Одеській області та військові прокурори Військової прокуратури Південного регіону України оголосили підозру вісьмом прикордонникам ФСБ та Збройних Сил РФ, які здійснили напад на українських моряків.

У ВМС ЗСУ заявили, що під час обстрілу українських кораблів у Керченській протоці російські спецпризначенці мали за мету знищити українських військових.

Президент Естонії Керсті Кальюлайд закликала міжнародне співтовариство визнати війною в Європі захоплення росіянами українських кораблів в Азовському морі.