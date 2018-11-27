МЗС узгодило з Червоним Хрестом дії щодо захисту захоплених українських моряків
-
Розсилка
Заступниця глави МЗС Олена Зеркаль провела зустріч з главою місії МКЧХ в Україні Аланом Ешліманном
Міністерство закордонних справ України узгодило з Міжнародним Комітетом Червоного Хреста (МКЧХ) спільні дії щодо захисту прав захоплених Росією українських моряків.
Про це повідомляє прес-служба МЗС.
Зазначається, що заступниця глави МЗС Олена Зеркаль провела зустріч з главою місії МКЧХ в Україні Аланом Ешліманном.
«Під час бесіди сторони обговорили питання, пов’язані із забезпеченням доступу до українських військовополонених моряків», — йдеться у повідомленні.
Зеркаль поінформувала Ешліманна, що Україна направила РФ ноту із вимогою забезпечити права українців, передбачені відповідними положеннями Женевської конвенції про поводження з військовополоненими 1949 року, а також невідкладно допустити до них представників МКЧХ.
«Сторони домовились про підтримку регулярного діалогу та обміну інформацією стосовно стану здоров’я українських військовополонених, відповідності умов утримання вимогам гуманності, а також дотримання їхніх прав за міжнародним гуманітарним правом», — розповіли в МЗС.
Як відомо, у списку, затриманих російськими силовиками в Керченській протоці 25 листопада, який розповсюдили ЗМІ, міститься 24 прізвища українських моряків.
Нагадаємо, 27 листопада слідчі СБУ в Одеській області та військові прокурори Військової прокуратури Південного регіону України оголосили підозру вісьмом прикордонникам ФСБ та Збройних Сил РФ, які здійснили напад на українських моряків.
У ВМС ЗСУ заявили, що під час обстрілу українських кораблів у Керченській протоці російські спецпризначенці мали за мету знищити українських військових.
Президент Естонії Керсті Кальюлайд закликала міжнародне співтовариство визнати війною в Європі захоплення росіянами українських кораблів в Азовському морі.