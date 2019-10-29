Денісова пообіцяла контролювати додержання прав політв'язня Приходька



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Кримський активіст Олег Приходько

Приходьку призначили низку експертиз, зокрема, амбулаторно-психіатричну, біологічну, вибухотехнічну і комплексну лінгвістичну

Уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова контролюватиме додержання прав кримського активіста Олега Приходька під час проведення окупантами слідства.

Про це Денісова написала на своїй сторінці у Facebook.

«Згідно з уточненою інформацією, громадянину України призначили низку експертиз, зокрема, амбулаторно-психіатричну, біологічну, вибухотехнічну і комплексну лінгвістичну. Зі свого боку контролюватиму додержання прав Олега Приходька під час проведення слідства, аби не допустити фальсифікацію кримінальної справи відносно нього. Крім того, сприятиму забезпеченню права нашого громадянина на справедливий суд», - написала омбудсмен.

Денісова нагадала, що Приходька обвинуватили у діях, яких він не скоював. Йому інкримінують підготовку до теракту, а також незаконне виготовлення вибухівки.

Ранішу український омбудсмен Людмила Денісова звернулася до російської колеги Тетяни Москалькової через те, що кримському активісту Олегу Приходьку не віддають ліки та окуляри, які йому передали родичі.

Нагадаємо, у середині жовтня заарештованому в анексованому Криму проукраїнському активісту Олегу Приходьку рідні передали необхідні йому ліки.

Про затримання проукраїнського активіста в Криму Олега Приходькавранці 10 жовтня повідомив український політик з Євпаторії, народний депутат України сьомого скликання Едуард Леонов. Також була затримана дружина активіста Любов Приходько.

Співробітники ФСБ інкримінують Приходьку статті російського кримінального кодексу 223-1 (незаконне виготовлення вибухових речовин) і 205 (терористичний акт). Пізніше стало відомо, що Приходька звинувачують у підготовці підриву будівлі міської адміністрації Сак.

Підконтрольний Росії Київський районний суд Криму заарештував активіста на два місяці. Він буде перебувати в СІЗО до 10 грудня.

Прокуратура Автономної Республіки Крим почала кримінальне провадження за ч. 1 ст. 146 Кримінального кодексу України (незаконне позбавлення волі) через арешт в Криму проукраїнського активіста.