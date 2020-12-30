Суд РФ залишив під арештом українського активіста Приходька

Приходько буде перебувати в СІЗО російського Ростова-на-Дону до 16 березня

Апеляційний військовий суд у російському місті Власиха залишив під арештом українського активіста з окупованого Криму Олега Приходька. Він буде перебувати в СІЗО російського Ростова-на-Дону до 16 березня 2021 року.

Про це повідомив адвокат Назім Шейхмамбетов, передає «Радіо Свобода«.

За словами Шейхмамбетова, Приходько розповів, що його перевели в іншу камеру, де утримується з ще двома людьми.

«Ми звернули увагу, що Олег Аркадійович - літня людина, і утримання в слідчому ізоляторі, враховуючи епідеміологічну ситуацію, порушить його права. Однак суд залишив рішення Південного військового окружного суду в силі», - повідомив адвокат.

Скарг на умови утримання й стан здоров'я немає. Олег Аркадійович трохи застудився, але медсанчастина ізолятора надає йому необхідну медичну допомогу, додав Шейхмамбетов.

Зазначимо, Олег Приходько був затриманий 10 жовтня 2019 року у Криму за підозрою в підготовці теракту на окупованому півострові. У його гаражі знайшли вибухівку. В «суді» він заявив, що йому підкинули співробітники ФСБ.