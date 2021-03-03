Суд у Росії на 5 років ув’язнив українського активіста Приходька

Перший рік свого терміну Приходько проведе у колонії з найсуворішим режимом, де увʼязнених весь час утримують у камерах

Південний окружний військовий суд в російському Ростові-на-Дону засудив кримчанина Олега Приходька до 5 років увʼязнення в колонії суворого режиму. Про це повідомляє видання «Ґрати».

Перший рік свого терміну він повинен буде провести у вʼязниці – колонії з найсуворішим режимом, де увʼязнених весь час утримують у камерах. Крім того, Приходьку призначено штраф у розмірі 110 тисяч рублів (близько 42 тисяч гривень). При цьому суд країни-агресора звільнив Приходька від покарання за статтею про зберігання вибухівки у звʼязку із закінченням терміну давності.

За версією російського слідства, Приходько мав нібито намір підірвати будівлю адміністрації Сак, щоб «примусити окупаційну владу Криму до входження півострова до складу України». На початку лютого 2020 року російське слідство висунуло йому ще одне звинувачення в підготовці «чергового теракту» – підпалу будівлі Генерального консульства Росії у Львові «з метою впливу на прийняття органами влади Російської Федерації рішення про необхідність входження Республіки Крим до складу України». Для цього Приходько нібито знайшов в Україні невстановлену слідством особу, зідзвонився з нею і запропонував скоїти теракт. За версією росіян вони листувалися смс і нібито запланували здійснити підпал протягом жовтня 2019 року.

Зазначимо, Олег Приходько був затриманий 10 жовтня 2019 року у Криму за підозрою в підготовці теракту на окупованому півострові. Приходько заперечує провину і стверджує, що під час обшуку в гаражі окупанти підкинули йому тротилову шашку-200, запал від гранати РГД-2 і уражаючі елементи – нарізані електроди для зварювання. А в ніч після затримання в будівлі ФСБ невідомий чоловік, представившись лікарем під приводом огляду відібрав у нього з порожнини рота біологічні зразки. Приходько вважає, що після цього його ДНК нанесли на вибухівку і таким чином сфальсифікували факт приналежності йому вибухівки.

23 листопада 2020 року повідомлялося, що уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова попросила російську колегу Тетяну Москалькову забезпечити незаконно утримуваному в слідчому ізоляторі №1 в Ростові-на-Дону (РФ) українському політв'язню, Кримському активісту Олегу Приходьку терміновий медичний огляд і належні умови утримання у зв'язку з тим, що стан його здоров'я критично погіршився.

У грудні Олега Приходька Російська служба з фінансового моніторингу внесла в список осіб, причетних до екстремістської чи терористичної діяльності. Правозахисники говорять про порушення презумпції невинуватості, оскільки щодо Приходька не було ще винесено обвинувального вироку.

На початку січня в окупованому Криму було скоєно напад на дочку і дружину увʼязненого Олега Приходька.