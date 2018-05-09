На 9 травня українцям обіцяють спеку та грози
- Сьогодні, 06:34
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В українській столиці обіцяють сонячну погоду і +23 +25 градусів
Про це повідомляє Український гідрометцентр.
У південній та західній частинах короткочасні дощі, грози, подекуди шквали 15-20 м/с. На решті території місцями невеликий дощ, гроза.
Вітер північно-східний, 5-10 м/с.
На заході України практично без опадів. Температура до +27°.
У північних областях пройдуть дощі. Температура до +26°. У центрі без опадів, температура до +25°.
У Києві 9 травня без опадів, лише в другій половині дня місцями можливий невеликий короткочасний дощ. Вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 14-16°, удень 26-28°.
За даними Центральної геофізичної обсерваторії, в Києві 9 травня найвища температура вдень була 28,5° у 1985 р., найнижча вночі -1,6° у 1909 р.
10 травня вночі в південній частині, вдень в Україні, окрім півночі Лівобережжя, місцями невеликий короткочасний дощ, гроза.
Вітер східний, північно-східний, 5-10 м/с.
Температура вночі 10-15°, вдень 20-26°.
У Києві в четвер без опадів. Вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 12-14°, удень 23-25°.
8 травня температура води в Чорному та Азовському морях була 19-21°; у Дніпрі біля Києва 18°.