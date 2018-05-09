На 9 травня українцям обіцяють спеку та грози

В українській столиці обіцяють сонячну погоду і +23 +25 градусів

У середу, 9 травня, в Україні в південних, західних, Житомирській та Вінницькій областях грози, місцями шквали 15-20 м/с.

Про це повідомляє Український гідрометцентр.

У південній та західній частинах короткочасні дощі, грози, подекуди шквали 15-20 м/с. На решті території місцями невеликий дощ, гроза.

Вітер північно-східний, 5-10 м/с.

На сході без опадів, температура до +27°. Жителів південних регіонів очікують дощі. Температура до +23°. На заході України практично без опадів. Температура до +27°. У північних областях пройдуть дощі. Температура до +26°. У центрі без опадів, температура до +25°.

У Києві 9 травня без опадів, лише в другій половині дня місцями можливий невеликий короткочасний дощ. Вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 14-16°, удень 26-28°.

За даними Центральної геофізичної обсерваторії, в Києві 9 травня найвища температура вдень була 28,5° у 1985 р., найнижча вночі -1,6° у 1909 р.

10 травня вночі в південній частині, вдень в Україні, окрім півночі Лівобережжя, місцями невеликий короткочасний дощ, гроза.

Вітер східний, північно-східний, 5-10 м/с.

Температура вночі 10-15°, вдень 20-26°.

У Києві в четвер без опадів. Вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 12-14°, удень 23-25°.

8 травня температура води в Чорному та Азовському морях була 19-21°; у Дніпрі біля Києва 18°.