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    Американський есмінець з керованими ракетами підтримає Україну в Чорному морі

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    Участь USS Ross у морських навчаннях Sea Breeze є відчутною демонстрацією підтримки України з боку США - Американський есмінець з керованими ракетами підтримає Україну в Чорному морі
    Участь USS Ross у морських навчаннях Sea Breeze є відчутною демонстрацією підтримки України з боку США
    Фото: c6f.navy.mil

    Arleigh Burke USS Ross приєднається до 31 кораблю в Чорному морі для участі в морській частині Sea Breeze 2021

    Не встиг один есмінець ВМС США залишити акваторію Чорного моря, як на його місце прийшов інший.

    «Есмінець з керованими ракетами типу Arleigh Burke USS Ross (DDG 71) увійшов у Чорне море для участі у 21-й ітерації навчань Sea Breeze 2021 (SB21), 26 червня 2021 року», – повідомляє пресслужба Військово-морських сил США..

    Есмінець має приєднаєтися до 31 корабля в Чорному морі для участі в морській частині SB21. Сценарій навчань призначений для перевірки різних бойових дисциплін на морі, на суші і в повітрі, включаючи бойові дії на поверхні, наземні операції, протидію підводній загрозі, протиповітряну оборону і методи знешкодження боєприпасів.

    «Участь USS Ross у морських навчаннях Sea Breeze в цьому році є відчутною демонстрацією підтримки України з боку США і зараз необхідна як ніколи», – заявила повірена у справах США в Україні Крістіна Квін.

    Як повідомлялося, учора американський ракетний есмінець USS Laboon залишив акваторію Чорного моря. «USS Laboon взяв курс в південному напрямку, з Чорного моря в Середземне, після завершення морського патрулювання в рамках надання підтримки союзникам по НАТО і партнерам в Чорному морі.

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    Теги: Чорне море США НАТО військові навчання ВМС
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    Американський есмінець з керованими ракетами підтримає Україну в Чорному морі