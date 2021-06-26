Американський есмінець з керованими ракетами підтримає Україну в Чорному морі

Участь USS Ross у морських навчаннях Sea Breeze є відчутною демонстрацією підтримки України з боку США

Arleigh Burke USS Ross приєднається до 31 кораблю в Чорному морі для участі в морській частині Sea Breeze 2021

Не встиг один есмінець ВМС США залишити акваторію Чорного моря, як на його місце прийшов інший.

«Есмінець з керованими ракетами типу Arleigh Burke USS Ross (DDG 71) увійшов у Чорне море для участі у 21-й ітерації навчань Sea Breeze 2021 (SB21), 26 червня 2021 року», – повідомляє пресслужба Військово-морських сил США..

Есмінець має приєднаєтися до 31 корабля в Чорному морі для участі в морській частині SB21. Сценарій навчань призначений для перевірки різних бойових дисциплін на морі, на суші і в повітрі, включаючи бойові дії на поверхні, наземні операції, протидію підводній загрозі, протиповітряну оборону і методи знешкодження боєприпасів.

«Участь USS Ross у морських навчаннях Sea Breeze в цьому році є відчутною демонстрацією підтримки України з боку США і зараз необхідна як ніколи», – заявила повірена у справах США в Україні Крістіна Квін.

Як повідомлялося, учора американський ракетний есмінець USS Laboon залишив акваторію Чорного моря. «USS Laboon взяв курс в південному напрямку, з Чорного моря в Середземне, після завершення морського патрулювання в рамках надання підтримки союзникам по НАТО і партнерам в Чорному морі.