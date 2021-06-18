  1. Головна
  2. Країна
  3. Суспільство
рус
    Суспільство

    «Укрзалізниця» призначила 21 додатковий потяг на свята

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Для перевезення понад півмільйона пасажирів на святкові дні призначено 21 додатковий поїзд і 58 додаткових рейсів - «Укрзалізниця» призначила 21 додатковий потяг на свята
    Для перевезення понад півмільйона пасажирів на святкові дні призначено 21 додатковий поїзд і 58 додаткових рейсів
    Фото: Укрзалізниця

    «Укрзалізниця» додає 64 вагони за 2 дні та готується перевезти 600 тисяч пасажирів на свята

    «Укрзалізниця» призначила 21 додатковий потяг на найближчі півтора тижні, на які припадають вихідні дні на честь Трійці та Дня Конституції. Про це повідомила пресслужба перевізника.

    «Укрзалізниця« готується до старту по-справжньому «спекотних» перевезень: від 18.06.2021 до 28.06.2021 вже придбано понад 600 тисяч проїзних документів. Для перевезення понад півмільйона пасажирів на святкові дні призначено 21 додатковий поїзд і 58 додаткових рейсів, що дозволяє запропонувати пасажирам ще понад 50 тисяч місць», – йдеться у повідомленні.

    Зазначається, що найпопулярнішими напрямками на свята для українців традиційно є: Київ – Херсон, Київ – Одеса, Київ – Бердянськ, Київ – Генічеськ, Дніпро – Одеса, Львів – Одеса, Харків – Одеса, Харків – Херсон.

    Крім того, «Укрзалізниця» від 3 липня відкриває продаж квитків на потяг «Інтерсіті» Київ – Одеса – Київ. «Тарпан» за цим же маршрутом курсуватиме від 26 червня щодня до кінця літа.

    Нагадаємо, компанія «Укрзалізниця» спільно з електронною онлайн-бібліотекою Librarius починає тестування послуги інтерактивної бібліотеки у поїздах далекого сполучення та швидкісних поїздах Інтерсіті+. Як повідомляє пресслужба перевізника, скористатись бібліотекою може кожен пасажир за посиланням або за допомогою інформаційних наліпок з QR-кодом у вагонах поїздів.

    Як повідомлялося, «Укрзалізниця» запускає з 12 червня приміський потяг №7001/7002 Львів – Мукачево – Львів зі спеціально обладнаними для велосипедів вагонами. Із велосипедами також вже можна подорожувати за маршрутом приміського поїзда Святошино-Буча.

    Теги: Харків вихідні Київ Одеса свята Укрзалізниця Львів потяг Херсон перевезення
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    «Укрзалізниця» призначила 21 додатковий потяг на свята