«Укрзалізниця» призначила 21 додатковий потяг на свята

Для перевезення понад півмільйона пасажирів на святкові дні призначено 21 додатковий поїзд і 58 додаткових рейсів

«Укрзалізниця» додає 64 вагони за 2 дні та готується перевезти 600 тисяч пасажирів на свята

«Укрзалізниця» призначила 21 додатковий потяг на найближчі півтора тижні, на які припадають вихідні дні на честь Трійці та Дня Конституції. Про це повідомила пресслужба перевізника.

«Укрзалізниця« готується до старту по-справжньому «спекотних» перевезень: від 18.06.2021 до 28.06.2021 вже придбано понад 600 тисяч проїзних документів. Для перевезення понад півмільйона пасажирів на святкові дні призначено 21 додатковий поїзд і 58 додаткових рейсів, що дозволяє запропонувати пасажирам ще понад 50 тисяч місць», – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що найпопулярнішими напрямками на свята для українців традиційно є: Київ – Херсон, Київ – Одеса, Київ – Бердянськ, Київ – Генічеськ, Дніпро – Одеса, Львів – Одеса, Харків – Одеса, Харків – Херсон.

Крім того, «Укрзалізниця» від 3 липня відкриває продаж квитків на потяг «Інтерсіті» Київ – Одеса – Київ. «Тарпан» за цим же маршрутом курсуватиме від 26 червня щодня до кінця літа.

Нагадаємо, компанія «Укрзалізниця» спільно з електронною онлайн-бібліотекою Librarius починає тестування послуги інтерактивної бібліотеки у поїздах далекого сполучення та швидкісних поїздах Інтерсіті+. Як повідомляє пресслужба перевізника, скористатись бібліотекою може кожен пасажир за посиланням або за допомогою інформаційних наліпок з QR-кодом у вагонах поїздів.

Як повідомлялося, «Укрзалізниця» запускає з 12 червня приміський потяг №7001/7002 Львів – Мукачево – Львів зі спеціально обладнаними для велосипедів вагонами. Із велосипедами також вже можна подорожувати за маршрутом приміського поїзда Святошино-Буча.