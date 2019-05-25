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    На Балі сталося виверження вулкану: відео

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    На Балі сталося виверження вулкану - На Балі сталося виверження вулкану: відео
    На Балі сталося виверження вулкану
    Фото: Cho Hamsyonk

    Потік лави поширився на відстань майже 3 км від кратеру вулкана

    В ніч з п'ятниці на суботу на індонезійському острові Балі сталося виверження вулкану Агунг.

    Про це повідомляє Nine News Australia.

    За даними Агентства з запобігання стихійних лих Індонезії, виверження тривало близько 5-ти хвилин. Потік лави поширився на відстань майже 3 км від кратеру вулкана.

    Дев'ять поселень, що розташовані поруч з вулканом, були покриті вулканічним попелом.

    Влада Індонезії не стала підвищувати рівень небезпеки в районі вулкану Агунг. Однак, через викид вулканічного попелу 4 рейси, які направлялися в міжнародний аеропорт Балі, були направлені в інші аеропорти.

    Також, п'ять рейсів, які повинні були вилетіти з острову, було скасовано.

    Інформації про жертв чи постраждалих внаслідок виверження не надходило.

    Нагадаємо, раніше повідомлялося, що на індонезійському острові Балі активізувався вулкан Агун. Вулкан здійснив потужний викид попелу. Мешканців попереджали, що їм заборонено перебувати в радіусі 4 км від кратера вулкана.

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