На Балі сталося виверження вулкану: відео



Розсилка ВІДПРАВИТИ

На Балі сталося виверження вулкану Фото: Cho Hamsyonk

Потік лави поширився на відстань майже 3 км від кратеру вулкана

В ніч з п'ятниці на суботу на індонезійському острові Балі сталося виверження вулкану Агунг.

Про це повідомляє Nine News Australia.

За даними Агентства з запобігання стихійних лих Індонезії, виверження тривало близько 5-ти хвилин. Потік лави поширився на відстань майже 3 км від кратеру вулкана.

Дев'ять поселень, що розташовані поруч з вулканом, були покриті вулканічним попелом.

The eruption of Mount Agung, Bali, occurred on May 24, 2019 at 7:23 p.m. but the ash column height was not observed. This eruption is recorded on a seismogram with a maximum amplitude of 30 mm & duration of ± 4 minutes 30 seconds.there was a roaring noise at the Observation Post. pic.twitter.com/q1P3yzFhbn — Cho Hamsyonk (@Cho_Hamsyonk) 24 травня 2019 р.

BALI ERUPTION: Travelers to Bali are being put on alert following the eruption of Gunung Agung on the Indonesian island last night. Large ash has flooded the atmosphere, causing havoc for flyers. More to follow. #9News pic.twitter.com/q8QfeRKqLB — Nine News Australia (@9NewsAUS) 24 травня 2019 р.

Влада Індонезії не стала підвищувати рівень небезпеки в районі вулкану Агунг. Однак, через викид вулканічного попелу 4 рейси, які направлялися в міжнародний аеропорт Балі, були направлені в інші аеропорти.

Також, п'ять рейсів, які повинні були вилетіти з острову, було скасовано.

Інформації про жертв чи постраждалих внаслідок виверження не надходило.

Here’s the moment a volcano erupted over night in Bali, potentially causing havoc for Australian travellers. #9News pic.twitter.com/ZbD3NuZJIG — Nine News Australia (@9NewsAUS) 24 травня 2019 р.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що на індонезійському острові Балі активізувався вулкан Агун. Вулкан здійснив потужний викид попелу. Мешканців попереджали, що їм заборонено перебувати в радіусі 4 км від кратера вулкана.