Колишній головнокомандувач Збройних Сил України заявив, що основною проблемою у майбутньому стане демографічна криза

Посол України у Великій Британії Валерій Залужний висловив свої прогнози щодо майбутніх викликів для Росії та зауважив на критичному виборі, який постане перед Кремлем у 2026 році. За його словами, майбутня війна залежатиме від двох ключових факторів: демографії та економіки. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на інтерв’ю Валерія Залужного для LB live.

Залужний підкреслив, що кількість втрат і поранень, які припали на населення як Росії, так і України, вже досягла критичної позначки, створюючи демографічні проблеми.

«Що в Росії зараз стоїть вибір, я в цьому абсолютно впевнений, що в 2026 році: або дійсно набирати знову «м'яса», але брати вже його у Петербурзі, у Москві, у решті міст, або щось думати, бо скоріш за все цей варіант неприпустимий», – заявив Залужний.

Він пояснив, що тотальна мобілізація з великих, економічно важливих міст може бути політично неприйнятною для російського керівництва через потенційні наслідки для стабільності та економіки. Генерал провів паралелі з минулим, коли до світових воєн родини мали по 10-15 дітей, що дозволяло компенсувати шалені втрати. Однак, нинішня демографічна ситуація кардинально інша, і ця концепція вже не є актуальною.

Другим ключовим фактором, за словами Залужного, є економічний. Він навів приклад британської армії: «В 1 світову війну [Британська армія] використовувала мільйон снарядів на місяць. Зараз британська армія для і Британія, вона не знає, як виглядає мільйон снарядів просто».

Залужний акцентує увагу на тому, що Росія стоїть перед вибором, який змусить її або піти на вкрай непопулярні кроки з мобілізації у великих містах, або шукати інноваційні, технологічні рішення у сфері військових потреб.

Нагадаємо, активіст Революції гідності, ексдепутат, а нині військовослужбовець Володимир Парасюк назвав найкращу людську якість колишнього головнокомандувача Збройних сил України Валерія Залужного, яка «відіграла ключову роль в управлінні військами» та допомогла дати відсіч ворогу.