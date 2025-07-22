22 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони

Сьогодні не можна займатися польовими чи садовими роботами

22 липня відзначається Всесвітній день мозку, День гамака та День літнього відпочинку. Віряни вшановують пам’ять святої рівноапостольної Марії Магдалини.

Всесвітній день мозку

Таку дату започаткувала Всесвітня федерація неврології ще у 1957 році. Зараз до організації входять більше 120 професійних асоціацій неврологів із різних країн. Однією з цілей роботи федерації є вивчення хвороб, які можуть порушувати мозкову діяльність, та пошук засобів для збереження ясності розуму до кінця життя людини.

Метою Всесвітнього дня мозку є привернення уваги людства до цього головного органу центральної нервової системи, підвищення поінформованості щодо необхідності підтримки мозку у здоровому стані.

Саме мозок відповідає за функціонування усіх органів та систем організму. Від його роботи залежить життєздатність людини, можливість здійснювати інтелектуальну діяльність та проявляти фізичну активність. Розділ медицини – неврологія вивчає різні захворювання центральної та периферичної нервової системи й головного мозку, що є її найважливішим органом.

День літнього відпочинку

22 липня кожного року відзначається маловідоме, проте дуже позитивне свято – День літнього відпочинку. Подія започаткована у 2015 році.

Метою Дня літнього відпочинку є привернення уваги людства до необхідності виділення часу на релаксацію, наголошення на вагомості створення літнього дозвілля.

День гамака

Щорічно 22 липня відзначається нетипове, але таке приємне свято – День гамака. День гамака – це свято гамака як символу відпочинку. Цей день створено, щоб заохотити людей відпочити від напруженого життя та насолодитися простим задоволенням від перебування в гамаку.

Гамаки використовувалися століттями в різних культурах світу. В багатьох південних країнах (як тисячі років тому, так і сьогодні) гамак виконує роль спального місця. Раніше моряки та військові на судні також спали в гамаках. Спочатку гамаки використовувалися виключно як місце для сну, але останнім часом вони стали популярними як предмет відпочинку. Сьогодні гамаки використовуються для відпочинку, читання і просто як місце, щоб подрімати. Цими предметами доповнюють інтер’єр будівель, беруть із собою на відпочинок, використовують для гойдання тощо.

Яке сьогодні релігійне свято

22 липня у церковному календарі – день пам’яті святої рівноапостольної Марії Магдалини. За Євангелієм, Марія була одержима сімома бісами, яких Ісус вигнав із неї. Це ознака її важкого духовного стану до зустрічі з Христом.

Марія Магдалина стала однією з найближчих послідовниць Ісуса, супроводжуючи його під час його місійної діяльності. Вона разом з іншими жінками підтримувала Ісуса і його учнів, часто забезпечуючи їх матеріально. Вона була свідком розп'яття Ісуса і його поховання. Марія Магдалина разом з іншими жінками пішла до гробу на третій день після смерті Ісуса, щоб намастити його тіло миром.

Вона була першою, кому з'явився воскреслий Христос. Марія Магдалина повідомила учнів про те, що бачила Господа живим. Після Воскресіння і Вознесіння Христа Марія Магдалина продовжила проповідувати Євангеліє.

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Що не можна робити цього дня

Не можна бажати іншим зла, лихословити.

Не можна цього дня займатися польовими чи садовими роботами.

Не варто відмовляти іншим у допомозі.

Народні прикмети

Гроза до великої кількості сіна.

Почути грім – чекайте на зливу.

Під час сходу сонця туман – погода буде безвітряною.

Якщо павуки почали ховатися, то буде дощ.

Пам’ятні події 22 липня

1653 – до столиці Молдовського князівства Сучави підійшов 7-тисячний загін Тимоша Хмельницького на чолі з новим господарем молдовським Георгієм Штефаном, почалася облога.

1763 – Катерина II видає Маніфест «О дозволении всем иностранцам, в Россию въезжающим, поселяться в которых губерниях они пожелают и о дарованных им правах», який стимулював міграцію німців до Російської імперії, зокрема й на південь України.

1793 – шотландський дослідник Александер Маккензі став першим європейцем, що перетнув Канаду зі сходу до Тихого океану.

1819 – відбулася прем'єра вистави Івана Котляревського «Наталка Полтавка».

1922 – день заснування першого та найбільшого куреня старших пластунів «Лісові Чорти».

1930 – Колгоспцентр СРСР встановив оцінку й оплату праці в колгоспах не в грошах, а в трудоднях.

1942 – радянські війська залишили місто Свердловськ Ворошиловградської області (нині Довжанськ Луганської області), після чого Вермахт зайняв усю територію УРСР.

1944 – завершилася битва під Бродами між 13-м корпусом 4-ї танкової армії Вермахту, до складу якого входила дивізія СС «Галичина», та червоноармійськими військами 1-го Українського фронту.

1944 – створено Міжнародний валютний фонд.

1960 – Куба націоналізувала цукрові заводи, що належали США.

1968 – правозахисник Анатолій Марченко звернувся з листом до BBC та західної преси з приводу введення радянських військ до Чехословацької Соціалістичної Республіки.

1969 – Хуан Карлос I офіційно проголошений спадкоємцем Франсіско Франко на посту глави держави в ранзі короля Іспанії.

1979 – компанія Sony почала продаж перших побутових пристроїв «Walkman».

1983 – американець Дік Сміт першим облетів Землю на гвинтокрилі.

1986 – Палата громад британського парламенту проголосувала за скасування тілесних покарань у державних школах.

2014 – місто Сєвєродонецьк звільнено від терористів ЛНР.

Іменини

День ангела сьогодні святкують Георгій, Давид, Денис, Єгор, Іван, Ніл, Павло, Тихін, Ян.