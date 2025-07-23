Названо країну, яка стала головним імпортером мазуту з Росії

Після запровадження повного ембарго Європейським Союзом на російські нафтопродукти у лютому 2023 року країни Близького Сходу та Азії стали основними покупцями мазуту з Росії

Саудівська Аравія у червні стала найбільшим напрямком експорту російського мазуту та вакуумного газойлю. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Reuters.

Зазначається, що після запровадження повного ембарго Європейським Союзом на російські нафтопродукти у лютому 2023 року країни Близького Сходу та Азії стали основними покупцями мазуту та VGO з Росії. У червні прямі постачання цих нафтопродуктів із російських портів до Саудівської Аравії зросли на 9% порівняно з травнем – до 800 тис. тонн. Збільшення пояснюється підвищеним споживанням енергії у зв’язку з літньою спекою.

Водночас постачання до Індії та Туреччини значно скоротилися. Зокрема, Індія отримала 340 тис. тонн мазуту та VGO – на 49% менше, а Туреччина – 280 тис. тонн, що на 33% менше, ніж у травні.

Крім того, ще одним важливим напрямком стала Єгипетська Айн-Сухна – великий паливний хаб, куди було поставлено майже 400 тис. тонн пального. Серед інших отримувачів російського мазуту були Сінгапур, Сенегал і Китай. Після зростання ризиків у Червоному морі з грудня 2023 року через атаки угруповання Хуті, танкери з Росії почали обирати маршрут навколо мису Доброї Надії. У червні лише два судна з 180 тис. тонн мазуту прямують до Азії цим шляхом.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Європейський Союз ухвалив рішення значно скоротити імпорт української пшениці та цукру, запровадивши нові квоти, які зменшать обсяги поставок на 70-80%. Це крок спрямований на вирішення проблем європейських фермерів.