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Буданов закликав вирішувати внутрішні суперечності шляхом відкритого діалогу

Христина Жиренко
glavcom.ua
Христина Жиренко
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Буданов закликав вирішувати внутрішні суперечності шляхом відкритого діалогу

«Українська історія навчила нас – нація програє, якщо її розривають внутрішні суперечності»

Керівник Головного управління розвідки (ГУР) Міністерства оборони Кирило Буданов відреагував на ситуацію навколо НАБУ і САП. Він закликав суспільство не допустити внутрішніх суперечностей, які вигідні, перш за все, ворогу. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на його Facebook.

«Українська історія навчила нас – нація програє, якщо її розривають внутрішні суперечності. В нас одна спільна біда, один ворог. Тож вирішувати внутрішні суперечності варто шляхом відкритого діалогу для досягнення єдиної спільної мети – відстояти нашу країну», – заявив керівник ГУР МОУ.

На переконання Буданова, Україну врятують сильні військо та інституції. «Ми повинні проявити мудрість і відповідальність», – підсумував він.

Також ГУР повідомляє, держава-агресор Росія, зокрема спецслужби та пропагандисти Кремля, ретельно та поглиблено вивчають ситуацію всередині України, щоб використати повʼязані із ухваленням Закону №12414 протести для підриву здатності нашої держави чинити спротив повномасштабній збройній російській агресії.

За оцінками ГУР, Росія має намір дискредитувати Україну у світі, аби послабити або зруйнувати підтримку Заходу збройної боротьби з агресором.

Всередині України росія розглядає можливості скористатись суспільним невдоволенням з метою максимального загострення ситуації, використовуючи наявні ресурси впливу, зокрема інформаційні.

Для підняття градусу протестів, поглиблення поляризації та хаотизації українського суспільства, і, як наслідок, втрати стійкості держави під час екзистенційної війни, не виключені провокативні дії, інспіровані з москви.

ГУР МО України нагадує, що українська нація перебуває в умовах геноцидної війни, в якій агресор намагається всіма способами зруйнувати нашу державу, та закликає до виваженості в оцінках і діях.

Нагадаємо, Верховна Рада України ухвалила в цілому законопроєкт №12414, який передбачає обмеження повноважень Національного антикорупційного бюро України (НАБУ) та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП). За відповідне рішення проголосували 263 народних депутати. Якщо коротко, цей закон перетворює НАБУ і САП на залежні від генерального прокурора інституції.

Хто із нардепів голосував за обмеження незалежності НАБУ й САП «Главком» писав тут. Даний документ підтримали 19 народних обранців з опозиції. Соратниця Порошенка пояснила, чому підтримала закон.

Зеленський прокоментував цей закон, заявивши, що в Україні «антикорупційна інфраструктура працюватиме, але без російських впливів». Він також заявив, що генпрокурор «налаштований на те, щоб в Україні реально забезпечувалася невідворотність покарання для тих, хто йде проти закону».

До слова, стало відомо, що нардепи підготували новий законопроєкт для скасування змін, які обмежують НАБУ та САП.

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Теги: Генпрокурор ворог пропаганда Верховна Рада Кирило Буданов росія війна

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