Постраждалих – 119. Кацурін пояснив, чим отруїлись відвідувачі ресторану

Всі постраждалі їли сінгапурський чізкейк

У львівському ресторані Міші Кацуріна «Китайський привіт» отруїлись 119 людей (разом із ним). Про це повідомляє «Главком» з посиланням на допис ресторатора.

«ЗМІ пишуть про 75 постраждалих, але їх більше і ми на контакті з кожним. 46 людей ще в лікарні, але до кінця тижня більшіть, слава Богу, вже буде вдома», – йдеться в повідомленні.

Кацурін повідомив, що всі постраждалі їли сінгапурський чізкейк 14 та 15 липня. За його слова, туди входить крем з яєць (в них дуже чудово почуває себе сальмонела), а температура запікання менше 70 градусів, якої недостатньо, щоб цю сальмонелу вбити.

«Заключення лабораторій: продукти – чисто, два кухарі – сальмональоз. Обидва ці кухарі також 14 липня їли цей чізкейк (один з них сушеф і то його робота куштувати всі страви, а другий – заготівельник і він просто їв десерт і ми маємо цьому відеофіксацію з камер). Тому носії вони чи також потерпілі ми не знаємо. Також обидва ці кухарі мали медичні книжки перед прийомом на роботу. Одночасно з цим, у частини команди медкнижки ще готові не були і це наш факап. Втім, до отруєння це відношення не має, бо ті у кого медкнижок немає – здорові», – додав він.

Рестораток підсумував, що як саме сальмонела потрапила в чізкейк достеменно невідомо. Кондитери здорові, ті яйця, які лабораторія забрала на тест – стерильні. Тим не менше якось потрапила. Можливо, з іншого лотка яєць.

Нагадаємо, ресторатор Міша Кацурін повідомив, що отруївся у власному ресторані у Львові. Про це він написав в Instagram, передає «Главком».

Згодом правоохоронці розпочали досудове розслідування за фактом інциденту. Як уточнили у поліції, повідомлення про отруєння з’явилось у соцмережах, після чого до лікарень почали звертатися постраждалі. Фахівці обстежили заклад та проводять епідрозслідування причин та умов виникнення спалаху. Лабораторні дослідження тривають.